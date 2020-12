Práctico y duradero: solo con un ingrediente natural tiñe la raíz de tu cabello ¡Dile adiós a las canas!

Durante años muchas personas han buscado la fórmula mágica para eliminar las canas, las mismas son un problema estético que suelen aportar a tu estilo un toque de envejecimiento.

En mucha oportunidades no queda tiempo de ir al salón de belleza y realizar algún retoque en la raíz del cabello, quedando así en evidencia las canas, hice un procedimiento que no puede detener, ya que cuando el cabello crece el tinte no cubre el cabello nuevo, pero pues teñirlo para lograr un aspecto más Juvenil y natural.

Los tintes tienen componentes químicos qué pueden debilitar el cabello y causar alguna irritación en la piel por este motivo hoy te indicamos la manera práctica de teñir la raíz de tu cabello con un ingrediente natural.

Una alternativa muy eficiente es el uso del café, el mismo es considerado una bebida predilecta por las mañanas Pero además puede convertirse en tu mejor Aliado de belleza y lograr teñir las canas de buena forma natural, sin duda que este ingrediente te sacará de apuros cuando no tengas a la mano tu tinte favorito.

Ingredientes:

2 cucharadas de café molido

½ taza de café tostado oscuro

2 cucharadas de acondicionador

1 gorro

Preparación:

Lo primero que debes hacer es preparar una taza de café oscuro, una vez esté listo déjalo enfriar, luego agrega dos cucharadas de acondicionador, mezcla muy bien, seguidamente incorpora el café molido, remueve nuevamente hasta formar una pasta homogénea.

Modo de uso:

Con ayuda de un peine aplica el tinte natural en las raíces del cabello, luego peina tu cabello para cubrir totalmente todo el pelo con la mascarilla de café, posteriormente cubre tu melena con un gorro y deja actuar por 1 hora, pasado el tiempo retirar con abundante agua tibia, se recomienda no usar champú solo lavar con agua, puedes repetir este tratamiento natural las veces que consideres pertinentes para evitar la aparición de canas.

Nota: Es recomendable consultar a tu dermatólogo antes de poner en práctica cualquier tratamiento natural.