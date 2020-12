Make up de reina: 3 looks al "estilo Letizia"

La reina Letizia es la mujer más influyente de España pero, además, un ícono mundial de la moda y la belleza. Sus make up looks son una inspiración para copiar en estas fiestas y se pueden lograr con pocos productos.

Los maquillajes de la realeza suelen ser distinguidos pero naturales: sin excesos, técnicas exageradas o sobrecarga de producto. De acuerdo al tipo de evento al que concurren las reinas y princesas el maquillaje varía en gradación y tonalidades.

La reina Letizia es un ícono de belleza por el buen estado de su piel: siempre luce fresca, saludable y con el brillo justo. En estas fiestas 2020 podrías copiar alguno de sus emblemáticos looks utilizando pocos productos y técnicas sencillas.

Ojos protagonistas: la clave del make up en pandemia

Las mascarillas cubrebocas hacen que los ojos sean los protagonistas del rostro y todo lo que se puede mostrar. Si bien no los llevamos puestos todo el tiempo, utilizar labiales oscuros o mucho rubor no tiene sentido.







Aquí la vemos a Letizia en el Centro Integrado de Formación Profesional “Politécnico de Santiago” luciendo unos ojos rasgados en tonos cálidos y tierra. Para lograr este look solo se necesita:

Una paleta de 3 sombra s para los ojos: color crema, marrón intenso y anaranjado.

s para los ojos: color crema, marrón intenso y anaranjado. Máscara de pestañas para dar volumen.

Un corrector de ojeras cremoso.

¿Un plus? Cepillar las cejas y rellenarlas para que acompañen la definición de los ojos.



Mega pestañas en código Doña Letizia

Si algo resulta favorecedor para la reina Letizia son las mega pestañas postizas XXL. Amplían la mirada, embellecen el rostro en su totalidad y... ¡Son más fáciles de aplicar de lo que parece!







Las claves están en utilizar el pegamento adecuado: la marca DUO es una excelente opción.



Los pasos para aplicar pestañas postizas "a lo Letizia" son:

Aplicar el pegamento sobre toda la raíz de la pestaña entera colaborando con un hisopo

Rizar las pestañas sin maquillaje

Disponer la pestaña postiza sobre la raíz natural de las pestañas

Presionar desde el extremo hacia el interior con cuidado

Evitar el parpadeo constante para facilitar el secado.

Ojos brillantes para el 2021

Este make up look de Letizia no es nuevo: data de 2016. Sin embargo, es imposible no recordarlo. Llevó unos ojos maquillados con sombras metalizadas en la gama del azul y el plata. Aplicó algunas pestañas postizas individuales en el centro y sumó un delineado intenso en color negro.



Un look como este es digno de recibir el 2021 entre copas de champagne y brillos por doquier. ¿Te atreves?