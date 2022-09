Palomma, la DJ mendocina que abre paso en la música electrónica

Paloma Morales -o Palomma, como la conocen en el ambiente- comenzó a incursionar en el mundo del DJing en 2018 a través de distintos géneros. Recién en 2019 se consolidó como DJ de música electrónica atravesando distintos estilos como Organic House, Afro House, Progressive House y Melodic House. Además de dedicarse por completo a este rubro, también es estudiante avanzada de la carrera de medicina.

“Siempre me gustó el arte, ya fuera cine, música, pintura o danza. A lo largo de las distintas etapas de mi vida siempre encontré alguna forma de expresión artística con la que me identificara”, comenta Palomma. Y cuenta que cuando comenzó a estudiar medicina tenía muchas ganas de incursionar en música pero sentía que ya era tarde. “Tenía el prejuicio de que ya era grande para aprender un instrumento pero quería entrar al mundo de la música como sea” expresa.

Paloma tocando en la Peatonal del Vino 2019.

El panorama cambió para la DJ al cruzarse con quien le enseñó los fundamentos del DJing: “Yo atendía en una barra de tragos y me hice muy amiga del DJ que trabajaba con nosotros. Él terminó enseñándome las bases de lo que ahora se” agrega Palomma. Luego de eso, consiguió su primer controlador y aprendió a mezclar en forma autodidacta en su casa. “Sentí que tenía que seguir formándome más profesionalmente por lo que comencé a estudiar en la academia El Cóndor”, recuerda.

Las sensaciones definen el estilo de Palomma: “Mi prioridad a la hora de seleccionar la música para mis sets es que esta me mueva a mi, me haga feliz. Para poder hacer feliz al otro, me parece esencial que yo también esté disfrutando de lo que hago para así poder transmitírselo”.

Palomma tocando en Las Palapas.

La joven DIJ cuenta que todos los toques tienen algo especial, algo que ella se lleva. “Uno de los eventos que más me gustó por su producción y magnitud fue poder tocar en la peatonal del vino en el 2019. Fue mi primer toque importante”, afirma. Paloma ha tocado en distintos lugares reconocidos en Mendoza como Velvet, Roble Wake Complex, The Rabbit Lounge y Birra house. Además ha participado en los eventos que se realizan en Las Palapas.