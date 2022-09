La historia de la joven influencer que te incentiva a viajar

Guadalupe Merlo es una joven actriz e influencer mendocina. En esta nota, hablamos con ella para conocer un poco sobre ella, sus pasiones y cómo es trabajar con las redes sociales, compartiendo tips y precios para que todos puedan viajar.

Guada cuenta que comenzó con las redes sociales en plena pandemia cuando la frustración se hacía presente. En ese mundo virtual, ella encontró resguardo, subiendo contenido de recetas, vida diaria y muchas cosas más. Luego, el verano pasado, su prima de 11 años, mientras veía los videos que realizaba, le aconsejó que haga contenido para Tik Tok porque se viraliza más y allí fue donde se logró soltar en la cámara y entender cómo funcionaba esto.

Guadalupe Merlo en uno de sus viajes. Foto: Instagram.

En ese momento, empezó a compartir algunas ofertas de viajes y tutoriales de cómo encontrar pasajes baratos. Para ella, eso era una tarea fácil porque viaja sola desde muy chica y conoce muchas plataformas. Cuando comenzó a subir esos videos, se dio cuenta que para muchas personas, esas plataformas, no eran conocidas y normales. Allí, entendió y empezó a compartir, exclusivamente, contenido de viajes y precios. Luego, en el hot sale hizo una sección sobre los destinos más baratos y su cuenta de Instagram tuvo un boom.

“Lo que más me gusta de todo esto, que está muy relacionado con la actuación, es generar algo en la otra persona. Para mi el contacto con la gente, el ida y vuelta es un mimo al corazón. Quiero mostrar que viajar se puede, que no es para unos pocos, que realmente se puede soñar y hay un montón de opciones, trato de mostrar eso. La conexión con la gente es lo que más me gusta. Una vez, recibí un mensaje de una mujer que, gracias a una promoción que subí, pudo lograr que sus hijas conozcan la nieve. Así, recibo muchas historias más”, contó Guadalupe.

Con sus redes sociales, Guadalupe logró ser parte del programa Resto del Mundo, conducido por Fede Bal. Ella llegó allí cuando contó en su Instagram que su sueño es viajar y conducir, en ese posteo etiquetó a Fede y su productor la contactó para que realicen la colaboración. Cuenta que la experiencia fue increíble, donde se sintió muy cómoda mostrando su provincia. “El programa está buenísimo porque se le da mucho espacio a la gente local”, añadió.

"Gracias a viajar, tengo muchos amigos por el mundo". Foto: Instagram.

“Para lograr estar a donde estoy hoy fueron muchos años de sacrificio, formación y esfuerzo. Si bien, en las redes sociales, parece que sucede de un día para el otro, esto no es así. Yo tengo muy en claro lo que quiero desde muy pequeña y llegué acá aprovechando y aprendiendo mucho y tocando muchas puertas”, agregó.

“Para seguir un sueño es muy importante que vayan por él y que busquen las opciones para llegar. Mi consejo es que nunca dejen de buscar y que nunca se queden con las ganas de hacerlo. Si uno se esfuerza, con mucho trabajo, por más cachetazos que de la vida, se puede lograr un objetivo”.

Guadalupe trata de compartir planes low cost y armar guías de viajes, con muchas actividades, cosas para hacer y consejos para que todas las personas puedan viajar y conocer todas las opciones que hay.

“Viajar te permite conocer a muchas personas y, cuando viajas sola, te conoces a vos mismo. Te libera de muchos prejuicios y te da mucha libertad. Como también, es placer y se aprende muchísimo de las diferentes culturas y realidades”, finalizó.

En Mdz Femme, nos encanta conocer diferentes historias de mujeres apasionadas por lo que hacen, como es el caso de Guadalupe. ¡Muchas gracias Guada por ser parte!

Clickea aquí para conocer su trabajo.