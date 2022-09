Mariana Paraway cuenta sus secretos para armar originales looks

Sin dudas podemos decir que la ropa, y los looks que elegimos, reflejan mucho de nosotras. Los outfits de Mariana Paraway son un ejemplo de esto. Una fusiòn de estilo vintage con prendas trendy hacen que el estilo de la cantante sea único, la hacen ser ella, aunque podríamos decir que es al revés, ella a través de la elección de su ropa, se proyecta.

Mariana Porta (42) tiene múltiples facetas. Es conocida como Mariana Paraway, la cantante, o en su Instagram, Blancanieves Del Paraway, una fashion blogger. Además, es productora musical, profesora de música, influencer y “una cocinera empedernida”, como agregó la entrevistada.

Mariana nos muestra cómo conseguir un look divertido mezclando distintos colores. Foto: Instagram.

Mariana Paraway nos cuenta que siempre le gustó la ropa pero fue en su adolescencia, al observar cómo se lookeaba el grupo musical Babasónicos, que logró fascinarse por el mundo de la moda. “Comencé a vestirme desde un lugar de la comunicación, de la expresión”, nos cuenta Mariana.

La influencer percibe su estilo como ecléctico y experimental ya que le gusta mezclar prendas de distintas décadas, de distintos colores y texturas, colocarse las camisas dadas vuelta o combinar joggins con tacos. “No podría ponerle una sola etiqueta a mi estilo porque no creo en ellas”, agregó Mariana.

La cantautora mendocina en el desfile del Semillero MFW 2022. Foto: Instagram.

Mariana Paraway hace años que opta por la moda circular, compra en ferias americanas, en tiendas de segunda mano, en dónde encuentra prendas únicas. Para ella esta alternativa se impone como un estilo de vida que supone que nosotras cambiamos, nuestro cuerpos también, generando que nuestro estilo evolucione por lo que ropa acompaña ese cambio, además de fomentar un consumo responsable y sostenible.

“¿Qué hacemos con las prendas que ya no nos gustan? Es ahí donde entra lo circular. Vendo la ropa con la que ya no me identifico en ese momento y adquiero nueva con la que sí”, cuenta la fashion blogger.

Mariana con un outfit classy ideal para ir a la oficina.

???? Foto: Instagram.

Para Mariana el estilo se va construyendo día a día, es un proceso. Si no tienes un estilo definido y quieres conseguirlo la influencer recomienda ir guardando en Pinterest distintos outfits que te gusten y, de a poco, intentas replicarlo con lo que tienes en tu armario o vas adquiriendo esos ítems en tus próximas compras. De esta forma, puedes buscar inspiración adaptándolo a cómo te guste a ti y te sientas cómoda.

“Hay gente que cree que el mundo de la moda es para otros, para gente del espectáculo, famosa o flaca. Pero no. Todos podemos ponernos lo que queramos cuando queramos. No guardemos la ropa para momentos especiales porque terminamos no usándola”.

Mariana o Blancanieves, sea Porta o Paraway, nos enseña a empezar a jugar con la ropa, a combinar prendas que jamás creeríamos que podrían verse bien. La moda es para divertirnos, para expresar quiénes somos y cómo nos sentimos, dejando de lado los prejuicios, el qué dirán o “este outfit es para otra ocasión”, porque como dijo la influencer: “La ropa está hecha para ser usada”.

¡Gracias Mariana por tu buena onda y tus consejos!