Los soñados zapatos de Rihanna que estilizan las piernas

La cantante, empresaria y diseñadora barbadense Rihanna (34) es dueña de un estilo singular. Sin duda, revolucionó la moda y ha marcado tendencia en la última década.

Siempre a la vanguardia ha sabido imponer su música tanto como su estilo. Sus looks variados, icónicos y fuera de lo común son una constante que la identifica.

Veamos cuáles son los zapatos que la diva pop elige a la hora de estilizar sus piernas y afinar sus pies ¡Y prepárate para imitar su gran estilo!

Osado look el de Rihanna con los zapatos de tiras que estilizan las piernas y afinan los pies. Fuente. Instagram @badgalriri

Sandalias de tiras: Rihanna y su sello particular para estilizar con el calzado

Las sandalias perfectas existen y las tiene Rihanna . Este calzado cómodo, versátil y fresco es perfecto para lucir los atuendos más femeninos y sensuales en verano. Y la cantante, que adora provocar vestida con un conjunto escote halter de red y lentejuelas, tiene el modelo más favorecedor que puedas imaginar.

Veamos sus trucos.

El color y el diseño de la tira del zapato es clave

A Rihanna no se le escapa que si vistes unas sandalias de color demasiado estridente o con tiras demasiado gruesas, llamará la atención visual sobre el pie y no solo acortará las piernas, sino que hará mayor peso y desequilibrará la armonía de la figura.

Es por eso que apeles al color que apeles, intenta que sea metalizado, liviano y de tira fina.

Mostrar la mayor cantidad de piel posible

El secreto fundamental de Rihanna a la hora de vestir los pies es mostrar la mayor proporción de piel posible.

Esto estiliza y afina el pie mucho más que unas sandalias cerradas, como dijimos, de tiras gruesas o que cubran el pie.

Las curva del pie deben estar a la vista, de lo contrario, achatan la silueta y acortan las piernas.

La continuidad es clave: sandalias greco-romanas de taco

Por último, no es novedad que los tacones estilizan, consiguen sumar unos centímetros de altura al look y son favorecedores. Pero no es necesario subirse a dos torres infinitas. Basta con unos 4 a 7 centímetros, como en este posteo de Rihanna , para alargar la silueta y a la vez estar cómoda.

Y como tip elemental, pura inspiración a partir de este outfit de ensueño de la diva de la música pop, recomendamos las tiras al estilo greco-romano.

Este tipo de tiras finas como diseño para atar las sandalias se remonta a la antigua Grecia y luego fue transmitido a Roma: nada mejor para crear continuidad visual entre el pie y el look que va hacia arriba, sin sumar peso a la vista y armonizando el outfit.

¡Anímate a probar este calzado estiloso y super favorecedor que nos enseña Rihanna!