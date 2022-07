Cómo se vive y se emprende en Suiza, por una argentina

Micaela López tiene 27 años y es una argentina que vive en Suiza. En Mdz Femme, nos encargamos de contactarnos con ella para que nos cuente sobre como se vive allí, cómo es emigrar siendo mujer y como es emprender en un país de Europa, teniendo solamente la ciudadanía.

Mica se trasladó a una ciudad de Suiza, llamada Neuchatel, a hacer un curso de francés por tres meses. Allí recibió una oferta de trabajo que no esperaba. Luego, se fue cuatro meses a tramitar la ciudadanía a Italia. Y ya, con el pasaporte europeo, decidió quedarse a vivir en esta ciudad.

“Lo que más se extraña son las personas, obviamente, mi familia y mis amigos, el resto la verdad que no, se adapta y se reemplaza". Foto: Micaela López.

Lo que más le gusta de vivir allí es la seguridad y la estabilidad, ya que es un país muy seguro y la tranquilidad del día a día es algo alucinante. Cuenta que hay mucho poder de proyección por la estabilidad económica en la que se vive, y eso le permite, un poco, vivir de viajar.

Actualmente, trabaja como freelance, es decir, de manera autónoma en todo lo que es social media manager y estrategia digital para diferentes empresas. Originalmente, llegó por un trabajo en una agencia de viajes y estaba en relación de dependencia, pero decidió dejarlo para emprender en lo suyo.

“Suiza te da todo, te sientes muy acompañada y estable, es muy accesible. Emprender aquí está relacionado con la estabilidad del país y con tener fácil acceso a los temas administrativos e impositivos. Lo que tiene es que es un país muy caro y que tomar el riesgo a emprender no es tan fácil porque cuesta muchísimo más que en otros países de Europa. Entonces, es más riesgoso porque no tienes un sueldo fijo todos los meses. Es cuestión de encontrar un equilibrio y orden financiero para llevar eso con tranquilidad y sin estrés. No es muy fácil, pero si uno es ordenado y hace las cosas bien, todo fluye” explicó Mica.

Su vida es bastante flexible, por ser freelance, maneja mucho sus tiempos. Viaja mucho, le encanta, y eso es parte de su trabajo. Intenta viajar una vez por mes, a lugares diferentes de su entorno. Su vida es una computadora y el lugar donde ella elija para realizar su trabajo.

“A la persona que quiera emigrar, le recomendaría que se capacite porque abre muchas puertas, en Europa el idioma es muy importante. También es necesario hacer una investigación previa, sobre todo en lo administrativo: da más tranquilidad y paz mental. Hay que tener en cuenta que en muchos momentos las cosas no van a ser lo esperado, hay que ser flexible y tener un plan. Las cosas pueden cambiar, hay que estar abierto a esa incertidumbre, y tener un apoyo emocional de gente que te quiere y sigue tu camino con felicidad”, añadió.

“La ciudadanía me abrió las puertas pero también tienes que pedir un permiso de residencia, con un trabajo que demuestre las ganas de estar en el país. Como europeo tienes más posibilidades porque dan más permisos por año. Puedes conseguir más trabajos y tenerlos de forma temporal”, explicó afirmando que la ciudadanía europea le abrió mucho camino.

¡Muchas gracias Mica por tu buena onda y compartir tu estilo de vida!

Clickea aquí para ver su contenido en Instagram.