Los bolsos más lujosos y exclusivos de Gala González

Gala González es una de las influencers españolas con mayor proyección internacional. Sus looks son toda una creación estilística que nos vuelve locas, pero si hay que elegir un complemento que siempre lleva y cambia por completo sus looks son son sus lujosos y excéntricos bolsos.

Aunque muchas veces no miremos los complementos o accesorios que usan las famosas o influencers, estos dicen mucho en un look. Y más que nada los bolsos que pueden elevar o dejar caer un estilismo. Gala González tiene tres bolsos exclusivos que usa toda esta temporada y definitivamente elevan sus looks.

Liquid Paisley

Este bolso de Etro es perfecto para la primavera/verano por su color tendencia 2022. Foto: Instagram.

Este bolso estampado pertenece a la última colección de la marca Etro. Es uno de los bolsos que ya han llevado otras estrellas como Ester Expósito. Gala González lo elige en color rosado con estampados tropicales como hojas, flores o mandalas.

La influencer lo combinó con un conjunto en el mismo estampado rosado con pantalones wide leg, chaqueta de denim y un bralette fucsia. Un look súper primaveral junto con un bolso que queda espectacular si lo pruebas en la playa o piscina.

Peekaboo

Gala González opta por los dos modelos Peekaboo de Fendi en color verde ácido. Foto: Instagram.

Aquí, el color se tornó más ácido, más precisamente en un verde manzana y en una forma más pequeña y sutil. Hablamos del modelo Peekaboo de Fendi. Como muestra Gala González, puedes encontrar este bolso en forma mini o mediana, según tus gustos.

La empresaria usó ambos bolsos junto con un traje en negro de pantalones wide leg, blazer con hombreras, bralette lencero y mocasines marrones con plataforma. A este bolso lo mejor es combinarlo con trajes o looks un poco más elegantes y chic.

Roman Stud Top

Gala González también es adepta a los bolsos Valentino como este en violeta y dorado. Foto: Instagram.

Valentino es una de las casas favoritas de Gala González y siempre lleva sus bolsos. Esta vez, optó por el Roman Stud en color violeta con tachas doradas y lo combinó con un traje verde, camisa violeta y mocasines marrones.

Este es, tal vez, el bolso más versátil de los tres, ya que puedes encontrarlo en una gama de colores que va desde los neutros hasta los más difíciles de encontrar como el borgoña o este violeta.

Gala González muestra los tres bolsos que sí o sí estarán en sus looks de esta temporada. Tú, ¿tienes tu bolso ya elegido?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!