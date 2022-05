Dakota Johnson y Cara Delevigne apostaron por lo osado en sus looks de gala

Dakota Johnson y Cara Delevigne son de las famosas más esperadas todos los años en la Met Gala. No solo porque siempre traen algo nuevo, sino también porque llevan algo original y más rebelde a la alfombra roja. Esta vez, no decepcionaron y aquí están sus looks.

Recordemos que la temática de este año era "Gilded Age" o la Edad Dorada Americana. Muy pocas acertaron en el tema con sus looks como Sarah Jessica Parker o Billie Eilish, y aunque otras no, sí hubo muy buenos estilismos que marcaron algo distinto como los de Dakota Johnson y Cara Delevigne.

La primera causa de nuestra elección por ellas fue el hecho de que llevaron pantalones, algo que no se suele ver mucho en la Met Gala. Esto hizo que, aunque sus looks no fueran apegados a la temática. llamaran la atención de todos los que estábamos viendo la celebración.

Dakota Johnson defendió su jumpsuit de cristales y su bata con cola. Un look osado pero efectivo. Foto: Instagram.

Por ejemplo, Dakota Johnson representó a la casa Gucci- su marca de cabecera- con un jumpsuit cerrado de cristales negros y semi transparente y una capa estilo bata con lazo, de terciopelo en color borravino. Como zapatos, eligió unos stilettos negros con tiras en los tobillos.

Un look más rockero, pero guardando los tintes clásicos y atemporales en su forma, color y material. Dakota Johnson aportó sensualidad con su pelo suelto levemente ondulado y su maquillaje con delineado en negro que destacaron sus ojos.

Cara Delevigne prefirió ser un poco más rebelde mostrando su torso pintado de dorado. Foto: Instagram.

Por otro lado, Cara Delevigne también sorprendió con su look firmado por Dior. La modelo llevó un traje de pantalón-chaqueta en color rojo borgoña y de terciopelo. La sorpresa se encontraba debajo de su chaqueta en donde su torso y busto estaban completamente pintados de dorado y se admiraba una gran gargantilla de oro.

Cara Delevigne también eligió su pelo platinado suelto con ondas y un makeup de ensueño con lentejuelas doradas alrededor de sus ojos que los hacían resaltar y añadir más valor a todo su estilismo.

Nosotras ya hicimos la tarea de analizar los looks osados de Dakota Johnson y Cara Delevigne. Ahora, es tu turno de elegir quién fue la más extravagante.