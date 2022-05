Los shorts de jean de Jennifer Lopez ideales para lucir con brillos

Jennifer Lopez es una de las celebridades más seguidas en las redes sociales y todos los looks que comparte son objeto de análisis e inspiración para sus fanáticos. Desde vestidos lujosos de fiesta hasta short de jeans básicos para el día, todo lo que usa es muy elogiado y fácil de copiar.



Con los años, JLo ha sido muy versátil al momento de vestirse, convirtiéndose en un ícono de la moda. En Instagram publica todos sus looks y el que más sorprendió en el último tiempo fue el que utilizó para la canción que hizo con Rauw Alejandro.



Jennifer Lopez: denim y brillos

"Ella vive su vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios and it goes like this", escribió JLo en sus redes sociales, un fragmento del tema. En las imágenes se la vio con un short de jean desgastado y muy canchero, con aberturas a los costados ideal para aquellos que no quieren que quede muy ajustado en las piernas.

Fuente: Instagram @jlo

Este look lo completó con un corpiño lleno de brillos con una base negra, que le da un toque más chic y es perfecto para una fiesta en la playa. Arriba le sumó una camisa blanca, que se puede utilizar abierta o escotada para que sea el corpiño y una campera de denim igual que el short.



El short de jean que eligió para vestir Jennifer Lopez son en clave ripped, de tiro alto y algo deshilachados. Una característica que se destaca es que los bolsillos son más largos que la prenda en si.



JLo prefiere, por lo general, usar shorts de jeans tiro alto, ya que estos generan el efecto de alargar el torso a la vista de los demás. Se pueden combinar con bikini como lo hizo en el video o acompañarlo con otra prenda para darle un toque más urbano, puede ser una camisa blanca como uso al comienzo del video la "Diva del Bronx" o con un blusa blanca que nunca falla.



El denim es un tipo de tela que se ajusta a todos los estilos, por eso es un clásico tanto para el día como para la noche. En el caso de querer usar un top con brillos más sutiles se puede optar por las lentejuelas negras, que se pusieron de moda en el último año y tiene pequeños destellos que aportarán un look muy chic.

Y tú, ¿Te animas a ir a la playa usando los short de jean de Jennifer Lopez?