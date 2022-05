Los secretos de Kim Kardashian para usar el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022

Kim Kardashian es una de las influencers más importantes del mundo. Pero además de hacerse famosa por el reality "Keeping Up with the Kardashians", Kim se impuso como empresaria de moda y belleza con empresas valuadas en millones de dólares.

Su estilo marcó un antes y un después en la moda. El 2 de Mayo en la Gala Met 2022 también marcó un hito en la moda, convirtiéndose en la primera mujer en usar el mítico vestido que llevó Marilyn Monroe para cantarle "Feliz Cumpleaños" al presidente John F. Kennedy.

Después de 60 años sin que nadie lo usase, Kim Kardashian pudo ser la privilegiada en llevarlo en la alfombra roja más importante del año. Pero fue una aventura para la influencer poder siquiera tocar este vestido y a continuación te contamos todos los secretos.

Pertenece al Museo Ripley

Marilyn Monroe con el presidente John F.Kennedy en su cumpleaños en 1962. Foto: Instagram.

Esta pieza de diseño, cuyo boceto fue del vestuarista Bob Mackie por la década del 60, estaba alojada en un maniquí del famoso Museo Ripley Believe It or Not. El valor de este vestido es de unos 5 millones de dólares, ya que está bordado con miles de cristales y representa uno de los momentos más atesorados por la cultura y los fanáticos de Marilyn Monroe.

El estricto y peligroso plan de Kim Kardashian

Kim Kardashian se adentró en un riguroso plan alimenticio y de ejercicio. Foto: Instagram.

Marilyn no tenía el mismo tipo de cuerpo que Kim Kardashian. Para poder vestir este diseño, Kim probó un régimen alimenticio muy exigente combinado con una rutina de ejercicios diseñada especialmente para poder bajar de peso en poco tiempo.

La conclusión fue que la empresaria bajó un poco más de siete kilos en tres semanas para adentrarse en ese vestido. No fue una decisión que Kim Kardashian tomó a la ligera, sino que la venía pensando y preparando hace más de seis meses.

Requisitos durante la Met Gala

Luego de la Met Gala, Kim debía entregar el vestido en perfectas condiciones y usar una réplica. Foto: El HuffPost.

La primera condición fue que Kim Kardashian no podía tocar el vestido, ni aún en su primera prueba. Si quería hacerlo, debía usar guantes para preservar todo el diseño impoluto. Además, antes, durante y después de la ceremonia, se contrató a un guardia de seguridad para que quede a cargo del vestido y estuviese vigilando a la influencer todo el tiempo.

Como última premisa, Kim debió cambiarse de vestido luego de la alfombra roja. En este caso, usó una réplica del diseño que estaba clonada a la perfección para emular la pieza.

Estos fueron los secretos de Kim Kardashian para meterse en el papel de Marilyn Monroe. ¿Qué les pareció esta estrategia? ¿Fue demasiado o estuvo bien?