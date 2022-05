Shakira mostró un look de fiesta para lucir como una diva de Hollywood

Shakira no estaba en la agenda del Festival de Cannes, pero su sorpresiva aparición en la presentación del musical “Elvis” fue impactante. Sobre la alfombra roja, la cantante colombiana deslumbró con un look a la medida de una diva de cine.

Shakira eligió para la ocasión un vestido negro colmado de referencias al glamour clásico de las estrellas de cine de la época dorada de Hollywood.

¿Cómo hizo la estrella colombiana para parecerse tanto a Rita Hayworth, Veronica Lake… ¡o a la superstar animada Jessica Rabbit!? Antes que nada, se animó a descartar los diseños tendencia de la temporada y apostar a un look clásico y atemporal.

Así, Shakira brilló como una diva de la pantalla grande enfundada en un vestido negro strapless con escote corazón y abertura lateral que dejaba al descubierto sus piernas. Y fue una de las mejores vestidas de la 75º edición del festival de cine francés.

Al vestido de noche de Shakira no le faltaba nada para ser un verdadero modelo para imitar si queremos lucir en una fiesta como una estrella de cine clásico. Incluso llevó guantes largos semi transparentes y unas sandalias con tacones y tiras que remataron el outfit “de película”, el más sofisticado y glamoroso que usó la artista de Barranquilla en los últimos tiempos.

¿Algo más? ¡Si! Shakira se colgó al cuello un fabuloso collar de diamantes que encandiló los flashes de los fotógrafos y un anillo con brillante, ambos de Chopard.

La cantante siempre inspira a animarse a los estilismos más jugados, y su look en Cannes no fue la excepción. Además del vestidazo negro que usó, su beauty look potenció su apuesta, sobre todo por la manera en la que llevó el pelo suelto con ondas y volcado hacia un lado, como un retrato de una diva de los años 40.

Imposible un outfit más apropiado para asistir al estreno en el Festival de Cannes del musical biográfico sobre la vida y carrera de Elvis Presley dirigido por Baz Luhrmann. Y otra lección de moda de fiesta con el estilo y encanto inigualable de Shakira.