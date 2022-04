Los jeans tiro bajo que Rihanna defiende aún embarazada

Robyn Rihanna Fenty, conocida simplemente como Rihanna, es una cantante muy popular por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Hace pocos meses reveló su embarazo y sus looks se han vuelto icónicos, como los jeans tiro bajo que actualmente están de moda.

El pasado 2 de febrero, la barbadense publicó en Instagram una secuencia de fotos de su panza y en las que se ve también a su pareja y padre del bebé el rapero estadounidense Rakim Mayers, conocido como A$AP Rocky. Esto le valió miles de "likes" y comentarios, provocando una revolución en internet.

A partir de entonces, Rihanna luce su embarazo con orgullo y no pierde la oportunidad de elegir prendas que dejen su panza al descubierto. Así ocurrió en otra publicación en la que optó por la prenda de moda: unos jeans tiro bajo de estilo mom que combinó con un top anudado en el pecho, un tapado y una gorra.

Rihanna y su jean tiro bajo. Fuente: Instagram @badgalriri.

La intérprete de "Diamonds" no para de dar que hablar con sus looks maternales, pero ella dejó en claro que va a seguir vistiéndose como quisiera. "Dijeron, quédate con tu guardarropa de maternidad. Voy a usar mi moda habitual, amor", escribió en el pie de la foto, al indicar que no le importa lo que digan los demás.

Rihanna y su relación con A$AP Rocky

La pareja se conoció en 2013, cuando A$AP Rocky fue telonero de Rihanna en su gira mundial "Diamonds" y comenzaron los rumores de una posible relación. Sin embargo, ese año ella volvió con su ex novio Chris Brown, una relación que finalizó por completo en 2016 en medio de denuncias por violencia física de parte de él.

Luego, de 2017 hasta 2020, Rihanna tuvo un romance con Hassan Jameel, empresario de origen saudí, y a finales de ese último año comenzó el noviazgo con A$AP Rocky. Ambos fueron fotografiados en Barbados durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ya que la cantante nació allí y además es la tierra de los padres de él antes que emigraran a Estados Unidos.

La relación se confirmó finalmente en mayo del 2021 y el cantante contó: "Es genial cuando encuentras a esa persona. Ella es como la suma de un millón de otras personas (...) Ha sido una enorme influencia en mi música y me ayuda a tener un punto de vista diferente".

Durante la entrevista, que tuvo lugar al poco tiempo que anunciaron el romance, A$AP Rocky reveló que le "encantaría ser padre" y que sería un padre muy "increíble" y "amoroso". Si bien ninguno de los dos dio entrevistas por el momento, sin duda se encuentran pasando por una etapa muy feliz.



