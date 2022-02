La joya más cara y lujosa en la colección de Salma Hayek

A esta altura ya sabemos que Salma Hayek es amante de las joyas y los diamantes. Pero, ¿Te imaginas cuánto es que sale la pieza más cara de su colección? Se trata de una cifra que es casi imposible de imaginar, pues acumula en su cifra varios ceros.

El código de vestimenta para los Oscars del 2018 era el color negro, en honor a los movimientos Time's Up y #MeToo. Pero Salma Hayek no escatimó en el brillo al vestirse para la alfombra roja de esa noche.

La actriz mexicana lució un diseño Gucci personalizado de Alessandro Michele que impactó por su color y las lentejuelas que tenía por todas partes. El vestido tenía un escote envuelto con una falda de varios niveles. La pièce de résistance: un verdadero candelabro de hilos de cristal a lo largo de su escote, que también acentuaba sus hombros como charreteras y caía por su espalda.

Salma Hayek acentuó su look con un estilo romántico y maquillando sus labios en un tono oscuro. Completó el conjunto con aretes de candelabro de diamantes y un impresionante anillo de diamantes, ambos de Harry Winston. Dato curioso: las joyas de la protagonista de “Frida” sumaban un total de más de 4.2 millones de dólares.

La costosa bolsa de Salma Hayek que vale más que un diamante

Como parte de la lucha contra el calentamiento global y un mejor medio ambiente, Gucci decidió lanzar una nueva colección de bolsos, accesorios y prendas “ecológicas”. Tienen precios bastante elevados, tal es el caso de la bolsa que tiene la actriz Salma Hayek.

A finales del año pasado compartió una fotografía en sus redes sociales donde mostraba su nueva adquisición de Gucci, el cual a simple vista no parece nada extraordinario.

El bolso de lujo elaborado con restos de redes de pescadores, botellas y otros desechos encontrados en el mar, tiene un alto valor en el mercado, pues cuesta 32 mil dólares; por lo que se debe tener en cuenta una importante suma de dinero para adquirir este artículo de la prestigiosa marca italiana.

El punto por el que tiene un precio elevado tiene que ver con que no es barato hacer las prendas, pero eso no quiere decir que no merezca la pena hacerse con una para seguir apoyando la lucha contra el calentamiento global. Fuente: Hola! México

El secreto mejor guardado de Salma Hayek

En una entrevista para 'Gente', la protagonista de 'La casa Gucci' confesó lo que hace para mantener ese cuerpazo a su edad sin ejercitarse, ya que cuando está en grabaciones le queda poco tiempo para hacer algún tipo de actividad física, esto debido a que suele trabajar hasta 20 horas diarias.

Salma Hayek confirmó que, a pesar de no poder hacer ejercicio por su complicado horario, encontró en la práctica del yoga su “ejercicio” perfecto, pero no cualquier yoga sino uno llamado restaurativo.

“Algunas personas tienen la disciplina de hacer ejercicio por la mañana, yo no desarrollé eso. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Estoy trabajando”, comenzó Salma, y ??agregó: “Es yoga restaurativo (…) Te enfocas en las partes que hay que usar, pero nunca con tensión. Si eres consciente de tu cuerpo, te sorprenderá el efecto que puede tener“.

Cabe recordar que Salma Hayek afirmó en alguna ocasión que las personas deben envejecer con dignidad, por lo que no se hace cirugías, ya que a pesar de ser considerado un estándar de la belleza latina, asegura que hay que envejecer un poco.



¿Te imaginabas lo que cuestan las joyas de Salma Hayek?