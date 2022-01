Los tres mejores looks de Rashel Díaz en víspera de su regreso a Telemundo

Rashel Díaz se vuelve a unir a la familia de Telemundo luego de su salida del programa "Un Nuevo Día" hace poco más de un año. Hoy, la cubana de 48 años es una exitosa empresaria y decidió hacer una breve aparición en la televisión para recordar el canal que la vio crecer durante más de 10 años y revivir los looks con los que conquistó la pantalla.

La ex presentadora será la estrella invitada del programa "En Casa con Telemundo" y no se sabe si será por solo un episodio o más. El motivo por el que se unirá de esta manera tan especial y breve es porque la pandemia de coronavirus no le permitió despedirse como quería aquel 5 de agosto del 2020, cuando la productora no le renovó el contrato.

Simplemente, envió un video a sus compañeros y a la audiencia, ya que, en ese entonces, regía el aislamiento social y la pandemia llevaba pocos meses. "Estoy muy contenta, sobre todo porque voy a ir a un lugar donde conozco a todo el mundo, desde los técnicos, la gente de la cafetería, y la verdad me da mucha alegría ver si podré darle el abrazo después de que me hagan el test”, expresó.

Rashel Díaz: los tres mejores looks en la previa de su regreso

La cubana y su esposo fundaron una empresa en la que compran propiedades, las renuevan, las decoran y luego las ponen en alquiler. De esta manera, han cosechado una pequeña fortuna, ya que esta es una actividad que está en alza en todo el mundo y hay mucha inversión.

Mientras trabaja como empresaria, Rashel Díaz también ha tenido una fuerte presencia en las redes sociales. En Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, continuó compartiendo fotografías y looks que sirvieron de inspiración para todos aquellos que están pendientes de su día a día.

Noticias Relacionadas El inolvidable look de Zendaya que todavía nadie pudo superar

Conjunto amarillo

Una de las piezas que más llamó la atención es un conjunto amarillo que consiste en un short para atar suelto y una camisola manga larga con un gran escote. "¡Que increíble como un bronceando puede cambiar por completo tu outfit!", escribió junto al video en el que, definitivamente, demuestra que el amarillo y el bronceado combinan perfecto.

El amarillo es ideal para el verano. Fuente: Instagram @rasheldiaz.

Pantalón de cuero

Esta prenda es un clásico que debe estar en el armario de muchas porque combina con absolutamente todo. Este pantalón se puede utilizar tanto de noche con tacos altos o de día con unas zapatillas, tal como lo utilizó Rashel Díaz, que optó por la parte superior una camisa grande cuadrillé.

Un clásico que no puede faltar. Fuente: Instagram @rasheldiaz.

Romper de jean

También es conocido como mameluco y se trata de una combinación de una o dos piezas de pantalones cortos y una camisa. Rashel Díaz utilizó esa prenda en tela de jean con mangas globo y un cinturón que marca toda la figura, y lo combinó con unas zapatillas clásicas y un sombrero haciendo juego.

Ideal para usar con zapatillas cómodas. Fuente: Instagram @rasheldiaz.

La cubana es fanática de la moda y lo demuestra en todos los looks que comparte en sus redes sociales. Además, es una de las referentes de estilo que fomentan comprar prendas que se puedan reutilizar tanto a la noche como en el día, para darles más usos y aprovechar el dinero invertido.



¿Cuál de todos los looks de Rashel Díaz te gusta más?