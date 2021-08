Bárbara Bermudo y el traje de baño enterizo ideal para todas

Bárbara Bermudo, la periodista puertorriqueña famosa por conducir más de 15 años en Univisión el programa Primer impacto, está abocada a disfrutar en familia.

Casada con el periodista colombiano Mario Andrés Moreno, viajaron a México en plan escapada unos días a México, a un resort de lujo y no se privaron de las fotos en traje de baño disfrutando del paraíso.

En una de las postales compartidas con sus 1,5 millones de seguidores la mostraba junto a su esposo casi parada sobre el agua (en un pequeño borde de madera con vista abierta al mar) y en traje de baño color azul intenso.

Junto a su marido, Bárbara Bermudo disfrutó del hotel de lujo Nizuc Resort de México. Fuente. Instagram

Además de que la gama marina es más que sentadora para usar en la playa y que hablaremos un poco de este modelo, hay que decir que esta clásica enteriza de Bárbara Bermudo reunió nada menos que 31.500 me gusta y contando. Impresionante.

La cantidad de comentarios, halagos y click en el corazoncito seguramente se deba, entre otras simpatías, a lo bien que lucía en ella el traje de baño entero. Clásico, con espalda profunda, escote redondo y breteles la propuesta para disfrutar de unas vacaciones anheladas parece perfecta también para estar cómoda y a la vez elegante.

La enteriza clásica destaca curvas sin esfuerzos ni estar preocupándose por el protector solar en la zona del vientre y la cintura, algo que todas las pieles, en especial si son pieles maduras como la de Bárbara Bermudo, deben observar.

El color azul hace que combine con otros elementos de playa: sombreros para protegerse del sol color paja, beige o el blanco de los típicos vestidos camiseros que se usan para bajar a la orilla desde el hotel.

Bárbara Bermudo es una mujer elegante por lo cual no pierde la distinción aunque esté de vacaciones. El traje de baño enterizo es sofisticado por naturaleza y además de estilizarla y darle un aire glamoroso le otorga una impagable comodidad para moverse tranquila y disfrutar sin preocupaciones de ningún tipo.

La malla enteriza provoca un efecto visual que alarga las piernas y por eso, además de realzar las curvas que cubre, ajusta y levanta, acompaña armónicamente cualquier cuerpo y estatura.

El hecho de que el traje de baño de Bárbara Bermudo no tenga estampa y sea monocromo le da un plus a este efecto óptico que estiliza la figura, homogeniza y unifica sin crear la ilusión de bultos o redondeces donde no las hay a causa de un dibujo de flores, por ejemplo.

Los breteles delgados también colaboran con el efecto visual de “alargar“. Y lo cierto es que no se necesita mucho más que un traje de baño enterizo y clásico para lucir elegante y encantadora como Bárbara Bermudo ¿En qué ocasión vas a llevar el tuyo al mar?