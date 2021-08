Tania Rincón y las botas azul eléctrico solo para mujeres atrevidas

Tania Rincón adora los zapatos y botas extravagantes, como muchas celebridades femeninas mexicanas. Eso no resulta una novedad. Pero este par de bucaneras en azul “shocking“ coronaron un look que llevó a los fanáticos a premiarlo con un récord de comentarios halagadores y casi ¡75.000 me gusta!

Un look estridente: Tania Rincón impacta con un estilo único



Sonrisa a cámara y calzado único.

Transparencias, prendas cropped, mini falda, botas estilo bucaneras con bolsillos y taco aguja y gran colorido. Todo esto tenía el atuendo de Tania Rincón que despertó la admiración y las adulaciones de miles de eternautas que celebraron a la conductora por su osado outfit.

Y es que Tania Rincón se mostró en Instagram sentada en las escalinatas de su programa ataviada con un look que reunía varios hits de moda todos juntos: un cropped top color fucsia, un kimono ¾ transparente en negro, una minifalda negra pero sobre todo una botas en celeste Francia impactantes.

Las botas que sobrepasan la rodilla son su perdición. Fuente Instagram

El calzado elegido para acompañar la vestimenta al aire causó furor entre los seguidores por la cantidad de detalles originales. Al mejor estilo Thalía, Tania Rincón -que ya se caracteriza por su amor a las botas y a los zapatos de estilos osados- apareció con un modelo en cuero azul eléctrico de bucaneras.

Las botas que le llegaban hasta por encima de la rodilla no solamente tenían unos impresionantes taco aguja bien altos, sino que además llevaban tres bolsillos con botones a lo largo de toda la bota, en la cara externa.

Si Tania Rincón hubiera querido, bien podría haber guardado las llaves, unas monedas y hasta el guión de lo que debía decir ¿No creen?

El look lo completaba una cola de caballo bien alta y tirante en el cabello, ojos bien delineados en negro con abundante máscara de pestañas y una cola con adornos metálicos colgantes en piedras de fantasía color plata que colgaban junto con su cola de cabello.

Zapatos verdes con pinches. Una de sus elecciones más osadas. Fuente. Instagram.

La hermosa sonrisa de Tania Rincón le daba al estilo el toque de frescura que su público tanto adora. La amante de los zapatos con detalles y las bucaneras confirmó, con el éxito de este posteo, que no solo a ella le gusta lucir ese tipo de calzado sino que a su gente le encanta verlo ¡Bien por Tania Rincón entonces! ¿Con qué calzado nos sorprenderá a todos la próxima vez?