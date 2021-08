Vanessa Guzmán y los jeans elastizados perfectos para marcar curvas

La actriz mexicana Vanessa Guzmán tiene casi 800 mil seguidores en Instagram y comparte con ellos todos sus looks, consejos y entrenamientos como entrenadora fitness. Uno de sus mejores outfits es sin duda el jean, que le queda impecable y resalta su figura.

En una foto que posteó en su cuenta de Instagram mostró un look muy canchero y que puede utilizar cualquiera: un jean tiro alto de color oscuro y achupinado junto un buzo de color rosa clarito. Lo acompañó con unos aros de argollas y el pelo ondulado. La imagen alcanzó los 60 mil likes y todos sus seguidores la halagaron.

La figura escultural de Guzmán le permite usar los jeans tan ajustados como se pueda. Fuente: Instagram @vanessaguzmann.

La fisicoculturista también prende fuego las redes sociales con sus outfits deportivos y deja ver su cuerpo moldeado gracias al entrenamiento. Por lo general son calzas con estampados animal print o de colores llamativos para que tengan un toque de glamour al momento de hacer ejercicio.

Cada vez son más las marcas deportivas que dejan atrás los conjuntos clásicos y buscan combinar el entrenamiento con el estilo. Vanessa Guzmán es una referente de esto y en una de las fotos que más likes cosechó se la ve con una calza tipo reptil y un top escotado con doble tira que aporta sensualidad, pero al mismo tiempo comodidad.

La cultura fitness es la protagonista del osado look de Vanessa Guzmán - Fuente: Instagram @vanessaguzmann.

A la actriz de 45 años le interesa la moda desde muy chica e incursionó en ese mundo cuando arrancó su carrera en el espectáculo. En 1995 fue coronada Nuestra Belleza México, representado a México en el concurso Miss Universo en 1996, y logró quedar entre las 5 finalistas.

Luego del certamen Vanessa Guzmán volvió a México para comenzar su carrera como actriz, pero durante un tiempo se alejó de los reflectores para concentrarse en una vida sana y hacer mucho ejercicio. Así nació su pasión por el fisicoculturismo, una actividad que disfruta, le genera plenitud y comparte con todos sus seguidores.

"Hace cuatro años viví la ansiedad por el trastorno alimenticio que padecí, que me llevó a tocar fondo y hay un Dios que me preparó para hacer esta pausa, de crecimiento personal que me ha llevado a evolucionar en mi persona, que con mi experiencia puedo ayudar a otras mujeres en situaciones similares", explicó Vanessa Guzmán según el portal Las Estrellas.