Si hay una actriz que sabe llevar un estilo particular y mantener la personalidad, es Aislinn Derbez. Esta vez lo demostró en su Instagram luciendo unos jeans de tiro alto que tienen toda la onda que caracterizó a la pandemia y la ropa comfy.

"Aislinn Derbez para la nueva edición de The Walk - FUENTE: Instagram @aislinnderbez"

Cada tanto, Aislinn Derbez marca tendencia mostrando sus looks y contando algunos secretos de moda . Precisamente en esta oportunidad lo hizo para la campaña de The Walk para mostrar la nueva edición.

Cabe aclarar, que la actriz es la cara visible cada tanto de esta revista, que siempre muestra la estética de todo lo que es tendencia, y necesita estar al punto perfecto de la moda.

En una oportunidad la joven hija de Eugenio Derbez confesó: "Tengo unos pantalones hippies de manta, tipo jerga. También tengo una falda que pesa como cinco kilos porque es bordada por Huicholes, muy mexicana, que podría usar pero es muy incómoda".

De eso se trata según ella, de reinventarse con todo lo que tiene en su closet y así, no caben dudas que vive en la vanguardia de la moda.

Estos son los jeans gastados de Aislinn Derbez que deberías tener en tu closet si buscas un look de impacto :

"Aislinn Derbez con look informal - FUENTE: Pinterest"

La actriz subió un par de fotos a su cuenta de Instagram donde demostró que este modelo de jeans se mezcla con lo que se tenga en el armario. Sin dudas, el total denim es muy favorecedor para las mujeres castañas.

En otra de las imágenes que también compartió en sus redes sociales, Aislinn mostró cómo se mimetizó con todo el escenario natural que la rodeaba: mostrándose con el pelo suelto, y como siempre, su rostro adornado con una sonrisa acompañó una camisa de jean para conseguir este imperdible look.

Cualquiera de estos looks de Aislinn Derbez se pueden tomar de inspiración para un outfits tanto de casa, como para salir. No hay dudas de que este modelo de jean en particular es uno de los que favorece a todas las siluetas.

"Aislinn Derbez luciendo jeans de Paño - FUENTE: Pinterest"

Los jeans gastados de Aislinn Derbez que deberías tener en tu armario si buscas un look de impacto son perfectos para llevar de los 30 en adelante.

La actriz luce estos modelos de jeans con variantes de sudaderas cómodas, pero para quienes quieren combinarlos con un top de punto sin mangas (es perfecto para el verano) una camisa o un top con cuello halter, también es perfecto sobre todo para las que tienen poco busto.

No hay dudas de que Aislinn Derbez presume de su clóset ¡Mírala!