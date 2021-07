Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval, mostró un nuevo look en redes a puro brillo y escote

Aún no cumple los 18 años, pero Bárbara Camila - hija de la presentadora televisiva Carolina Sandoval, nacida en agosto de 2003- ya es toda una figura en las redes sociales. Gracias a una vida llena de viajes y experiencias de lujo, da cátedra de estilo vistiendo los looks más atractivos y originales ante los ojos de 1,1 millones de seguidores.

Dueña de una figura privilegiada y de los contactos con editores, productores y fotógrafos de moda, Bárbara Camila suele protagonizar sesiones con los looks más glamorosos y el mejor de los estilismos acompañada de profesionales del rubro que la asesoran.

En esta ocasión, la hija de Carolina Sandoval lució un vestido de lentejuelas del que no mostró todo. Seguramente la veremos en alguna otra ocasión, sesión o revista. Por ahora, Bárbara Camila enseñó un vestido de paillette en blanco con lentejuelas color plata con profundo escote halter.

Bárbara Camila posa con la mirada fuera de cámara un look deslumbrante. Fuente. Instagram

El estilismo se completa con una melena corta, prolijamente recogida con una hebilla invisible en zigzag de costado, en un peinado super fresco y juvenil.

Bárbara Camila suele maquillarse suavemente, pero esta vez eligió para acompañar este outfit de lujo lleno de glamour subir un poco el tono de los ojos con un smokey eyes en colores café.

Para darle el toque final al look al párpado móvil acompaña el color plata del vestido con el mismo tono y una línea de delineador negro enmarca la mirada. La máscara de pestañas resalta la mirada y le da un aire femenino infalible a la hora de un look de fiesta. Además, pequeños aros de zirconia combinan con los tonos plata del estilo.

Cejas perfectamente peinadas y labios en nude intenso hablan de un buen gusto exquisito y una ocasión especial, que la celebrity aún no compartió en su cuenta.

¿Adivinan el motivo por el cual Bárbara Camila se lookeo de esta forma?

Una historia de resiliencia: Bárbara Camila

Brilla, sin dudas. Pero por mucho más que un vestido color plata. La hija de Carolina Sandoval, Bárbara Camila, superó un diagnóstico de audición disminuida.

Bárbara Camila con su madre Carolina Sandoval. Fuente. Debate.com

Con problemas de sordera, los médicos tuvieron que tratarla por una disminución de la audición en ambos oídos que la llevó a perder el 40% de lo que escucha.

Carolina Sandoval, compartió el momento en el que se enteró de la dura noticia: “Me dijeron que no había pasado la prueba de audición, casi me muero, casi me desmayo, nadie está listo para que le digan que su hijo o hija nació con una discapacidad“, compartió en varias ocasiones con los medios de comunicación.

La conductora televisiva también contó que hubo épocas en las que no tenía el dinero para costear los audífonos de Bárbara Camila. Recordemos que el padre, el locutor deportivo Karim Mendiburu se separó de Carolina Sandoval a los pocos meses de su nacimiento y por muchos años estuvo ausente de la vida de su hija.

Así conoció gente bondadosa que las ayudó y Bárbara Camila fue más allá. Gracias a su derrotero por distintos tratamientos conoció a su médica otorrinolaringóloga y decidió estudiar esa especialidad en la universidad de Chicago, en donde se encuentra haciendo sus últimas prácticas antes de ejercer.

Una potente y conmovedora historia la de Bárbara Camila ¿no crees?