Karol G se consagró como una de las grandes ganadores de los Premios Juventud 2021, los cuales se llevaron a cabo el jueves 22 de julio. Como era de esperar, la famosa cantante recibió los aplausos de todo el público y de otros artistas presentes. Pero nosotras pusimos el ojo en su look y en su maquillaje, ¡en esta nota te detallamos en qué nos fijamos concretamente!



Desde hace tiempo, Karol G le demostró a la crítica y al público de lo que es capaz. De las 12 nominaciones que había recibido, la cantante colombiana logró llevarse a su casa un total de seis estatuillas. ¡Toda una estrella!



Además de sorprender por su enorme talento y por haber recibido muchas estatuillas, Karol G también enamoró al público con su belleza y con el hermoso outfit que tenía en los Premios Juventud 2021. Un look que la artista lo acompañó con el maquillaje perfecto e indicado.



Para que tu look siempre resalte y se potencia, tal como lo hace Karol G en los Premios Juventud 2021, debes saber cómo realizar el maquillaje perfecto.

Las 5 claves del maquillaje de Karol G en los Premios Juventud 2021

El maquillaje de Karol G en los Premios Juventud 2021 fue el indicado por cinco razones. Era simple, por lo tanto resaltaba las facciones de la cantante de una manera natural. Asimismo, combinaba perfectamente con los vestuarios que utilizó durante la velada.



En la alfombra roja, Karol G escogió lucir un hermoso vestido blanco con detalles en plateado que combinaba con el color de su cabello. Para que estos dos elementos fueran los grandes protagonistas, la cantante optó por un maquillaje más casual y tranquilo.

Karol G enseña que muchas veces menos en más.

Fuente: RTVE.es

Las tonalidades elegidas y lo bien que estaba ejecutado, son otras de las razones por las cuales dicho maquillaje terminó siendo el indicado. Karol G fue por marrones y colores nude para alzar cada facción de su rostro.



Por último, el maquillaje estaba a la moda y era versátil. Por lo tanto, con todos los vestuarios que tuvo Karol G durante los Premios Juventud 2021, el maquillaje logró adaptarse a cada uno de ellos.

¡Ahora es tu turno de imitarla!