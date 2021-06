Emily Ratajkowski muestra cómo usar una bikini con tiritas y lucir increíble

Si el estilo de Emily Ratajkowski es uno de tus favoritos, sabrás que su look de playa siempre da que hablar. Con una figura única, espigada y pequeña se da el gusto de lucir las bikinis más estilosas y llamativas.

Entre los modelos que ama están los clásicos y gracias a que su forma de vestir es bien definida, no se casa con todas las tendencias pero de vez en cuando suma un hit de moda y muestra que sabe llevarlo.

Emily Ratajkowski tiene un estilo minimalista, cool y diseña basada en la experiencia que cosecha como modelo. Su premisa, tanto para looks de playa como para la noche o looks casuales, es resaltar la sensualidad.

Basta dar una vuelta por su cuenta de Instagram o repasar las alfombras rojas para notar que su único must es vestir atractiva, sexy y original.

Con un estilo inspirador y particular, Emily Ratajkowski une las líneas de todo tipo de diseñadores y firmas logrando un look ecléctico y sensual, con toques propios muy marcados.

Emily Ratajkowski: un estilo singular

No quedan dudas, su manera de vestir es tan singular como atractiva. Y por eso, esta vez nos proponemos recrear la manera en la que Emily Ratajkowski lleva esa prenda sensual por definición: la bikini.

Por lo pronto, Emily Ratajkowski tiene la marca Innamorata Swing creada junto a su amiga Kat Mendenhall. Las líneas de trajes de baño están inspiradas en California, donde nació la “modelo, actriz, feminista y diseñadora“, tal como ella misma se define.

La firma se dedicó desde el minuto cero de su creación a romper con el molde, y los productos suelen ser bikinis, vestidos, tops y lencería que subrayan la figura femenina. Eso sí, se adaptan a todos los cuerpos e incluyen modelos para todos los gustos.

Por supuesto, no hay mejor publicidad para la marca que la propia Emily Ratajkowski, que las luce como nadie. Además, al no ser convencional para nada, tampoco lo es para usar bikini. Por eso, no sólo las usa en la playa. Para Emily, con un buen blazer cropped una bikini blanca de triangulitos con tiras largas puede ser el complemento ideal de un look super sexy.

Trucos para lucir la bikini de tiritas como Emily Ratajkowski

El top de sus bikinis es completamente ajustable, ideal para pechos pequeños porque se puede ceñir todo lo necesario para lucirlos, tengan el tamaño que tengan.

La tiras extra largas permiten jugar con el diseño adaptándola a pequeñas vueltas alrededor del cuerpo para marcar cintura, llevarlas arriba para dar una visión más alargada del cuerpo o simplemente dejarlas sueltas y amarrarlas a la braguita.

La parte inferior también es super adaptable a la medida de cada mujer. Emily Ratajkowski la usa con los laterales por sobre la cadera y le gusta dejar las tiras sueltas, aunque varía.

El diseño alto de la mayoría de sus trajes de baño favorece a las mujeres de menos estatura, ya que alarga el torso.

El mayor secreto es que las tiras sujeten pero no tiren demasiado para que no marquen más allá de la forma natural de la silueta. Tal como lo hace Emily Ratajkowski. De esta forma la bikini estiliza, da un aire sensual y además es super cómoda.

Otro truco es hacer un recorrido cruzado a lo largo de todo el torso y el abdomen para jugar con las formas y lograr distintas maneras de llevar el mismo bikini. Lo mejor es que permite ir variando de posición las tiras para lograr un bronceado parejo.

Sin dudas, la top model sabe de moda y de lucir una bikini en todo su esplendor ¿tomaste nota?