Copia los mejores looks de Maite Perroni de su cuenta de Instagram oficial

Recordada como “Lupita“ en la novela Rebelde o internacionalmente, como parte del conjunto musical RBD, Maite Perroni no deja de derrochar glamour en sus looks.

Fuente. Publimetro

Y no es para menos, ya que al proyecto Oscuro Deseo de Netflix, al parecer le sigue ¡¿Hollywood?! Según parece, se filtró un casting de Perroni para interpretar un personaje de Marvel. Aunque no se pudo confirmar, sin duda la artista aspira alto y así también lo demuestran sus outfits.

Últimamente fue protagonista de distintas portadas como Bazaar, Rolling Stone y L'Officiel y allí se la vio muy bien producida.

Fuente. Publimetro

Sus looks, al ser de tapa, apuntan a impactar. Vestidos con plumas bordadas, traje sastre con estampa floreada o outfit rockero y desenfadado en total cuero fueron algunos de los estilos que lució.

Fuente. Publimetro

Sin embargo, en redes Maite Perroni no se muestra menos estilosa. Adora las tendencias y las luce natural, tal como es, sin estridencias pero con el toque chic que todas quieren imitar.



Fuente. Publimetro

El estilo urbano de Maite Perroni

Más allá de la extravagancia y potencia que permite la producción de una tapa de revista Maite Perroni prioriza looks más simples, urbanos y sobre todo comfy. Al menos así lo muestra en su cuenta de Instagram oficial @maiteperroni

En sintonía con la tendencia a la ropa cómoda y holgada que trajo la pandemia, la actriz y cantante no pierde oportunidad para demostrar allí ante sus seguidores que glam y sencillez pueden ir de la mano.

¿Cómo? Se basa en looks monocromo o de colores neutros, pero el toque de moda le da un acento distinto.

La tendencia en primer plano, el resto: simpleza pura.

Look #1 Tendencia wide leg en primer plano

Fuente. Instagram @maiteperroni

Con un pantalón tipo culotte de tela de jogging en color gris claro da rienda suelta a la tendencia a los pantalones anchos y holgados wide leg que reina esta temporada 2021.

Contrasta en la parte superior del look con un maxi sweater negro de lana y unas sneakers básicas.

Look#2 Gama masculina

Fuente. Instagram @maiteperroni

La moda boyfriend llegó para quedarse esta temporada y Maite Perroni lo sabe. Por eso, recurre a colores típicamente masculinos, incluyendo la manera de combinarlos, para lucir casual, informal pero arreglada.

Pantalón color caqui, camisa celeste pastel y líneas masculinas, excepto por algún que otro toque. Y es que el recurso de vestir la moda boyfriend se acompaña siempre con mucho acento en los detalles femeninos para poder balancear el look.

Ella lo hace gracias a un lazo que lleva en la cintura, que de paso le marca la silueta, y las joyas super delicadas que lleva: pulseras metalizadas y de plástico, anillos y gafas tipo aviador con lentes rosados. Todo un acierto.

Look#3 Body total black

Fuente. Instagram @maiteperroni

Este estilo no falla. No sólo porque es clásico sino porque es sexy con muy poco. Despojado, sin accesorios ni más, un body del tipo que ella usó para esta foto puede ser el comienzo de un look de noche.

Con una minifalda engomada en negro o debajo de un traje en negro con blazer cropped es un hit para eventos, salidas o incluso una cita.

¿Con cuál de los looks de Maite Perroni te quedas?