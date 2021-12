Sarah Jessica Parker y su ítem de moda preferido en Sex and the City

La falda de tul es la prenda más icónica de Carrie Bradshaw. Y, como Sex and the City, en 2021 volvió renovada, de la mano de un original look de Sarah Jessica Parker sobre la alfombra roja, para el estreno de And Just Like That.

La serie más fashionista de la historia está de regreso, y su protagonista rinde homenaje a su emblemático personaje usando uno de sus ítems de moda favoritos en la avant premiere mundial.

Sarah Jessica Parker asistió al estreno de la serie, en el Museum of Modern Art de Nueva York, con un diseño de Oscar de la Renta especialmente personalizado para ella.

La actriz norteamericana quería vestir a la medida de Carrie Bradshaw, y para conseguirlo se decidió por un vestido cocktail bicolor -gris azulado y nude- de estilo clásico, pero con una seña muy particular… ¡el tul!

El conjunto de Oscar de la Renta de Sarah Jessica Parker en Nueva York. Foto: Instagram.

La parte de arriba del modelo es un bustier, con escote corazón, y abajo se despliega una falda de tul también en dos tonalidades y texturas, más bordados en hilos de plata, drapeado y con falda asimétrica.

La falda ballet estuvo en el guardarropas original de la serie y también en la película. Foto: Instagram.

De inmediato su diseño para la presentación de And Just Like That fue señalado como un tributo a las faldas de ballet con el que empezó la historia de Sex and the City, hace 20 años, y que también tuvo una aparición especial en la película basada en las serie, en 2008.

Su estilismo tan lleno de glamour como de significado, se completó con una fabulosa capa semitransparente de gasa en composé y con detalles de lentejuelas que le adjudicaron un espíritu de fiesta a todo el look.

Un look de And Just Like That con mega falda de tul. Foto: Instagram.

El outfit estilo “tutú” maximalista que remataba con stilettos fucsia de SJP, la firma de calzado de Sarah Jessica Parker, parecía una pieza del vestuario de la ficción.

Sarah Jessica Parker vestida para brillar con su vestido de tul. Foto: Instagram.

Y, definitivamente, se trató de un soberbio homenaje de Sarah Jessica Parker a su alter ego en Sex and the City que la vuelve a consagrar como un referente de estilo de todos los tiempos.