Fuertes palabras de Kim Cattrall sobre el regreso de Sex and the City

Desde que se anunció la llegada de And just like that, secuela de la serie éxito Sex and de City, los fanáticos se llevaron una gran desilusión. Kim Cattrall, la actriz que le dio vida a la divertida Samantha Jones, no sería parte.

Esto era de esperarse, dado que Cattrall y Sarah Jessica Parker, quien interpretó a Carrie Bradshaw en la adaptación de los libros de Candace Bushnell, no se llevan para nada bien a diferencia de lo que siempre se vio en la pantalla.

La mala onda entre la británica y la pareja de Matthew Broderick data desde el comienzo de las grabaciones, allá por 1998. Sin embargo, eso no impidió que la producción de HBO se convirtiera en un éxito total, que se consagró en la gran pantalla con dos entregas y que hoy está a días de su regreso.

No es dato menor que, según un secreto a voces, fue esta misma enemistad la que impidió que haya una tercera película sobre las aventuras de las cuatro amigas más famosas y sexuales de New York.

Fue Kim, en una entrevista con Piers Morgan, quien aseguró: “Tengo que responsabilizar a la gente de Sex and the City, especialmente a Sarah Jessica Parker, creo que podría haber sido más amable conmigo”.

A menos de un mes de la tan esperada llegada de esta nueva producción, que solamente tendrá 10 capítulos y que contará con nuevas y esperadas incorporaciones, la ausencia de la rubia de 65 años no deja de entristecer a la audiencia.

Sin embargo, Cattrall cerró totalmente la puerta de Sex and the City al declarar en diálogo con el podcast Women’s Prize for Fiction, que se sentía muy afortunada de poder elegir. “Sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa”, agregó.

Pero no todo es tristeza para los fanáticos de la reconocida estrella, dado que algunos días atrás se conoció que formará parte de How I met your father, el reboot de How I met your mother, en el que también estará Hilary Duff.

Y eso no es todo, además podrán volver a ver brillar a una casi Samantha en el reboot de Queer as folk, la que se podría definir como una versión homosexual de Sex and the City. ¡No nos podemos quejar!