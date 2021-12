Los jeans de Thalía que demostraron que su cintura es realmente diminuta

Thalía es una de las celebridades latinas más queridas del espectáculo. Pero, la autora de “Amor a la mexicana“ también fue criticada. Lo cierto es que siempre estuvo en el ojo del huracán en materia de noticias, entre las cuales, surgió el mito de que se habría quitado las costillas para lucir una cintura más pequeña. ¿Con estos jeans acrecienta el mito?

El jean clásico que acentúa la ya diminuta cintura de la diva mexicana.

Ella misma se rió en muchas ocasiones de esas habladurías: lo negó, bromeó sobre ello y hasta llegó a publicar en redes sociales un frasco con costillas de un animal bromeando acerca de que eran las propias. Eso fue allá por 2004.



Fuente. Instagram @luis_cortes.15

Es que realmente, tiene una cintura pequeña y aunque no se haya quitado costillas, es una de sus características distintivas. Un poco en broma y un poco en serio, muchas veces, los periodistas le han preguntado por estas cuestiones. Ella se limita a negarlo pero, algunos atuendos sólo alimentan este mito. Veamos.

Thalía y los jeans que ciñen aún más su pequeña cintura

No caben dudas: la diva mexicana es todo un ícono. Fans de todo el mundo le brindan constantes homenajes en redes sociales, murales y otras “declaraciones“ de amor y admiración hacia su estilo único.



Fuente. Instagram @thalia

Protagonista de portadas de revista de todo tipo, centro de atención por sus atuendos, canciones y proyectos, Thalía ostenta una figura privilegiada y sabe aparecer con los outfits más originales y llamativos.

Sus preciados jeans están siempre presentes en sus looks. Aunque la diosa de la canción mexicana los combine con prendas fuera de lo común, como corsés plateados o prendas vanguardistas, Thalía adora vestirse con jeans. De hecho, una de sus últimas portadas para revista Caras, fue con esta atemporal y sencilla prenda.

Como figura del ambiente, siempre rompió el molde y su melena natural, su abdomen tonificado y su breve cintura fueron, y siguen siendo, su emblema. Además, ella sabe combinar bien la sencillez con lo glamoroso y deslumbrar.

Cuando usa jeans, prefiere los de tiro alto, que le permiten mantener su abdomen hacia adentro, acentuar la cintura y estilizar glúteos y muslos. Suele elegirlos de color celeste claro, ya que adora el color pastel y, muchas veces, opta también por un modelo con detalles “ripped“(rasgados).

Con el paso de los años, Thalía demuestra una y otra vez que la vitalidad y la frescura no tienen que ver con la edad. Posiblemente, su cintura diminuta, en jeans o en glamorosos vestidos, se deba a las ganas de mantenerse activa, a su rutina de entrenamiento que suele compartir en Instagram, o a los videoclips musicales que no se cansa de protagonizar, como los últimos: “Eres Mío“ (junio, 2021) o “Tú Me Conoces“ (enero, 2020).

¿Quedará demostrado, con estas últimas apariciones en jean, que la diminuta cintura es solo un mito o estas imágenes sembrarán aún más dudas?