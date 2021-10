Las bermudas de jean de Ángela Aguilar ideales para resaltar curvas

Ángela Aguilar, la cantante mexicana que enamora con su voz, lo hace también con su talento para la moda. Maestra de las combinaciones acertadas y las intervenciones más cool a prendas hit de temporada, la joven de apenas 17 años inspira a millones de seguidores con cada look.

Todos y cada uno de ellos prolijamente fotografiados como para revista en su cuenta oficial de Instagram, en donde ostenta nada menos que 6,9 millones de seguidores que se siguen sumando y creciendo día a día.

Combinan con prendas de moda, borcegos acharolados, zapatillas estilosas y un estilo mix que pisa fuerte en el street style de temporada. Fuente. Vogue

El jean: ese loco, loco amor de Ángela Aguilar

Sin dudas, entre todas las prendas trendy que desfila la cantante mexicana en redes sociales, podríamos destacar que el jean es su gran favorito. Usa las prendas de mezclilla con todas sus posibilidades: en shorts, en vaqueros wide leg, en camperas oversize de jean y otras prendas más singulares e intervenidas por ella misma ¿Nos adentramos en este punto?

Ángela Aguilar adora la moda. Y ya confesó varias veces que suele intervenir las prendas que compra. Un parche en el jean, en la campera, un corte por allí, un deshilachado por allá.

¿Hay algo más divertido para un adolescente que recortar un jean para imprimirle su sello de rebeldía?

Las bermudas de jeans son un must have de esta temporada.

Al parecer, Ángela Aguilar es una jovencita de 17 años más en este sentido y por muchos escenarios que pise y plateas que llene, es como todas las demás chicas de su edad.

Sin dudas, el don lo tiene. Ángela Aguilar ya intervino piezas mucho más complejas que un jean. Diseñó un mono de volados que vistió para los Premios Juventud hace dos ediciones y aunque partió de una pieza que ya había dibujado y le confeccionaron, cuando la vió, se ocupó de seguir agregándole volados a un lado para acentuar el hombro descubierto por contraste, como ella misma contó después.

Las bermudas de Ángela Aguilar: un hit effortless, sensual y eco friendly

De esta manera, las bermudas de Ángela Aguilar pueden ser tuyas si aplicas unos simples tips. Para convertir un jean en bermudas, como hizo Ángela al mejor estilo “reciclaje“ no hace falta más que tijeras, imaginación y algunas nociones de moda.

En primer lugar, habrá que elegir un vaquero que ya no uses tanto, o por algún motivo ya no cumpla su función de la rodilla para abajo: por ser un modelo pasado de moda, por ejemplo.

También puede darse el caso de que se haya manchado y la suciedad no salga. En ese caso y en los demás, tómalo como una actitud “eco friendly“. La industria de la ropa debe apuntar a reusar las prendas, reconvertirlas y darles nueva vida una vez que se descartan ya que es una de las más contaminantes del mundo.

Deshilachado, agujereado y con medias red por debajo. La propuesta intervenida más sensual de Ángela Aguilar no son solo bermudas. Fuente. Instagram. @angela_aguilar

¿Sabías que es la segunda más contaminante por los procesos que implica la fabricación, producción y transporte de las prendas?

Ahora lo sabes y Ángela Aguilar te enseña a poner en práctica este pequeño pero gran aporte. Y aparte, será una prenda tan original y única que podrás ostentarla como la más singular de todas las de tu guardarropas.

En sintonía con la moda effortless & comfy, la bermuda de jean es perfecta para estar canchera, cómoda y chic a la vez. Ángela Aguilar recortó por sobre la rodilla un jean recto, ni skinny ni demasiado holgado, y lo hizo deshilachando un poco las terminaciones.

El recorte es irregular y no resignó, por supuesto, el que fuera un jean de tiro alto para marcar la cintura y afinar la silueta. Antes de dar por terminados los recortes, Ángela se ocupó de que tuviera un detalle: un agujero que mostrara parte de su piel en la pierna derecha.

Perfecta para combinar con básicos, esta bermuda de jean va con prendas superiores en clave “al cuerpo“ como la musculosa negra con la que la lleva Ángela Aguilar, una gorra en color claro, sneakers al tono y gafas de sol.

Entre las prendas de jean intervenidas que ha presumido Ángela se encuentra este sensual bermuda que resultó de un modelo de jean con buen calce y ajuste en la parte superior y un jean estilo cropped que agujereó por completo para lucirlo con unas medias de red por debajo.

Intuición, gusto por la moda, sensualidad y rebeldía. Un poco de cada ingrediente para obtener como resultado prendas de jean diferentes, frescas y singulares.

¿A qué prenda de jean vas a aplicar estos métodos de Ángela Aguilar? ¿Ya tienes en mente tu próxima bermuda de jean para resaltar curvas esta temporada?

¡Adelante! La imaginación al poder.