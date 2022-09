Pamela David muestra cómo lucir elegante y sensual con pantalones

Pamela David prueba que los pantalones sí pueden llevarse en cualquier evento o fiesta como una boda o un cumpleaños de 15. Desde hace un tiempo, las invitadas buscan sorprender un poco más con sus elecciones de vestimenta rompiendo el típico protocolo.

Y aunque muchas piensen que a un evento solo puede llevarse vestido, aquí les demostramos junto a Pamela David que los pantalones también pueden ser grandes aliados para cualquier celebración.

Pamela David se anima a un outfit con un color tendencia 2022. Foto: Instagram.

El very peri es uno de los colores del 2022 que ha tomado relevancia en todo el mundo. Pamela David no podía quedarse atrás con esta tendencia y eligió un total look en este color formando un atuendo súper especial para un evento de mañana o tarde.

La conductora se decantó por unos pantalones slouchy de cintura alta junto con un crop top strappless de mangas cortas y zapatos blancos con tiras en los tobillos. Añade un blazer blanco para combinar con tu calzado y obtendrás un outfit digno de fiesta.

Anímate a combinar dos colores vibrantes en un mismo look de fiesta. Foto: Instagram.

Otro look al que puedes apostar para una fiesta es éste en el que Pamela David combinó dos colores vibrantes. Por un lado, eligió un top naranja de un solo hombro junto con unos pantalones rojos con cortes laterales y unas sandalias de tacón brillantes.

Este es un estilismo que puede servirte tanto para el día como para la noche. Además, estos pantalones te estilizarán de la misma manera que una falda o vestido debido a los cut-outs que permiten que tus piernas luzcan más largas.

La tendencia Barbie llega a los looks de Pamela David. Foto: Instagram.

Pamela David sigue las tendencias y no podía dejar de lado la moda Barbiecore. Si quieres llevarlo para un evento, puedes combinar unos pantalones sastre en rosado claro junto con un bralette o crop top de un rosado más vibrante, como magenta o fucsia, con un escote profundo.

En esta oportunidad, la conductora añadió sensualidad con su top, ya que dejó a la vista parte de su busto y su abdomen. Esto permite que se vea más estilizada, porque mostrar hombros, tobillos o torso, es una decisión acertada para lograr este objetivo.

Prueba con estas ideas de Pamela David para asistir a un evento importante y se la más admirada de todas.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!