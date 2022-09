Tips para vestirte más rápido en las mañanas cuando no sabes qué ponerte

El ritmo de vida actual es frenético y nos lleva muchas veces a salir temprano en la mañana sin tener la posibilidad de volver a casa y teniendo que adaptar el mismo look a las diferentes situaciones del día. Esto hace muchas veces que nos bloqueemos y nos trabemos a la hora de definir el outfit (o que salgamos cargadas como si nos fuéramos a mudar porque llevamos mil opciones que después no usamos). Aquí todo lo que debes saber a la hora de decidir cómo vestirte fácil y rápido.

Foto: Pinterest

El trajín del día a día puede resultar un poco más sencillo si logramos definir un outfit que nos acompañe de manera realista y eficiente a lo largo del día, para eso te voy a dejar algunos tips.

Pensá el look la noche anterior

Muchas veces terminamos el día tan cansadas que preferimos irnos a dormir y dejar para el día siguiente la elección del look. Pero en realidad lo que estamos haciendo es demorar la decisión y con el apuro de la mañana es muy probable que terminemos armando un outfit que nos resulta igual al de todos los días o que no nos acompaña en nuestras actividades.

Por eso te recomiendo que te tomes unos minutos la noche anterior para elegir y dejar separada la ropa del día siguiente. Si es un conjunto que no habías combinado antes y tenés dudas, sería ideal que lo pruebes.

Dejá tu ropa separada en una silla o perchero la noche anterior. Fijate que quede bien colgada para que no se arrugue.

Foto Pinterest

Foto: Pinterest

¿Cómo será tu día?

Más allá de que tengamos muchas ganas de usar una prenda, para elegir cómo vestir es fundamental tener en cuenta las actividades del día, los lugares en los que vamos a estar y cómo nos vamos a transportar entre ellos. Además es muy importante revisar el clima antes, para confirmar que el look sea acorde a las temperaturas y si vamos a necesitar o no abrigo extra.

Al momento de elegir tu look tené en cuenta tu estilo de vida y actividades.

Foto: Pinterest

Foto: Sarah Jessica Parker

Foto: Pinterest

Definí el propósito de tu look

Una vez que tenés una idea de cuáles van a ser las actividades de tu día es importante que pienses que querés transmitir con tu vestimenta. Recordá que vivimos en un mundo hipervisual y que nuestra imagen es nuestra carta de presentación. El estilismo es parte de nuestra comunicación no verbal, teniendo esto en cuenta, pensá qué mensaje querés transmitir (y con tu ropa) en los distintos ámbitos.

Si tenés un evento o reunión en la que buscás mostrar seguridad y autoridad optá por un traje en tonos oscuros. Y si después tenés una reunión más informal (hasta podría ser un after office con amigas) desestructurá el traje agregándole accesorios más informales, podés sumarle un pañuelo estampado o una chaqueta de jean por ejemplo. También podés cambiar el calzado, pasando de los tacones a unas zapatillas en tendencia y a la moda.

Foto: @valerialipovetsky

Modificá tu look en pocos pasos cambiando los accesorios y complementos.

Foto: @fashionjackson

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest

Este paso también sirve si trabajás desde casa, pensá que te querés transmitir a vos, recordá que sentirnos “bien vestidas” ayuda a nuestra autoestima, además que los colores nos transmiten diferentes energías.

Armá un guardarropa inteligente

Un guardarropa inteligente es aquel que te representa, que es fiel a tu estilo y cuyas prendas se combinan entre sí dando lugar a múltiples looks que armas de manera rápida.

Para poder tener más opciones de looks, mantené las prendas básicas en colores neutros de tu colorimetría y estilo. No es necesario que tengas un montón de ropa, si no que tengas piezas clave que te permitan armar varias combinaciones. Foto: Pinterest Foto: Pinterest Foto: Pinterest

Para eso es importante que busques piezas que vayan con tu estilo personal y con tu estilo de vida, no es necesario seguir todas las tendencias, es más importante que tu guardarropa te represente, te favorezca y acompañe tus actividades.

Recordá mantener el guardarropa ordenado para poder visualizar mejor tus prendas más fácil y armar looks más rápido.

Definí una pieza central

Si no sabés por dónde comenzar a armar un outfit elegí cuál va a ser la pieza central de ese look, es decir la prenda alrededor de la que vas a elegir el resto. Pueden ser los zapatos, o una blusa estampada… Una vez que tengas definida esa pieza buscá el resto de las prendas que completan el look teniendo en cuenta que combinen y no compitan con la pieza central.

Si vas a armar un look neutro sumale accesorios y complementos de tu estilo para darle personalidad.

Prendas lisas y estampadas

Un truco muy usado por las amantes de la moda es usar en un lapso de diez días tres días de prendas lisas por un día de prenda con estampado. Este truco da la sensación de contar con muchas combinaciones.

Por último, pero no por eso menos importante: siempre elegí el look que querés usar, que te de confianza y seguridad, usá la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás y mostrar al mundo tu mejor versión.

Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com