Este es EL color tendencia 2023

Las vidrieras están repletas de prendas y accesorios en color rosa. Por lo que, nos spoilea la moda absoluta de la temporada primavera-verano. Este color, en todas sus tonalidades, simboliza la amistad, lo positivo y lo sentimental, además de ser muy chic. Las más fashionistas impusieron esta tendencia 2023.

Desde hace tiempo, el rosa es el favorito de la industria de la moda y de muchas referentes. Así, fue elegido como el color de la muñeca icónica “Barbie” y llegó a un auge descomunal que hasta el día de hoy no para.

En esta nota, te dejamos las mejores combinaciones para que luzcas perfecta con esta tendencia 2023.

Accesorios

Si no nos animamos a prendas con tanto color, lo ideal es optar por accesorios. Una cartera, pañuelo, cinturón, aros, collares, gafas y algunos más no van a poder faltar en tu armario esta temporada de altas temperaturas. Puedes lucirlos en looks más bien monocromos o en un outfit más sobrio para darle color. Además, este color es perfecto para lucirlo en una fiesta nocturna o en el día a día. ¡Nos encanta el toque canchero que brinda!

Los accesorios combinan a la perfección. Foto: Pinterest.

Total look

Es hora de animarte a arriesgar por looks más sofisticados como lo hacen las musas de la moda en el street style. Si tienes un evento o te gusta ir canchera a la oficina, opta por un conjunto de blazer, camisa y pantalón rosa. No olvides que puedes sumarle un bolso y unas sandalias a tono que logran un outfit muy chic.

Es muy canchero este look. Foto: Pinterest.

Remeras

Aunque no lo creas, este color se volvió un básico. Por esta razón, se lleva en remeras, en especial, con hombreras que son otra tendencia 2023. Esta prenda es perfecta para sumarla en un look diario para darle un toque de color a los outfits primaverales. ¡Nos encanta como combina!

El básico perfecto. Foto: Pinterest.

Short

El short es la prenda inferior ideal para usar con las temperaturas elevadas. Puedes encontrar de muchos estilos pero nuestro favorito es el sastre, que puede ser usado para una fiesta o para todos los días. Brinda elegancia y es fácil de combinar con sandalias, remeras o camisas. ¡Es perfecto!

Este short va a ser tu aliado en primavera. Foto: Pinterest.

Estas fueron algunas prendas rosas y sus combinaciones. Además, ten en cuenta que este color se lleva combinado con tonalidades rojas, anaranjadas y con los básicos de siempre y es la tendencia 2023. ¡Nos encanta cómo puedes lucir tan chic con una sola pieza!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!