Zendaya y la camisa blanca de Zara que puedes combinar con todo

Zara ha pasado a ser la tienda reina de Inditex y no sólo ha enamorado a muchas simples almas mortales, sino que también ha conquistado el corazón de varias famosas, como es el caso de Zendaya, que lució su camisa blanca ideal para combinarla con todo lo que tengas.



Zara: La tienda favorita de Zendaya

Ya son muchas las mujeres de todas las edades que no se resisten a la tentación y quieren un modelito de la tienda.



Particularmente, Zendaya ha demostrado ser una de las "it girls" del momento que puede llegar no solo a cambiar de morena a rubia, de cabello corto a largo y verse siempre increíblemente bien; sino que también puede usar una camisa de Zara y ser la inspiración para combinarlo con cualquier otra prenda.

Una inspiración: La camisa blanca que combina con todo

Mira cómo una camisa blanca de la firma española puede verse tan espectacular y tan chic de la manera en que la combinó Zendaya. Posiblemente, haya sido su mejor compra en 2017 que ahora, sigue siendo tendencia por ser simplemente, una de las prendas más combinables.

En detalle, la camisa blanca de Zara que voló de las tiendas - Fuente: Elle

"

La joven actriz mostró cómo hacer que una camisa blanca low cost parezca una prenda de alta costura. Un impecable estilismo. Fue precisamente durante su visita al programa de televisión australiano Sunrise, en Sidney, que Zendaya apareció con una llamativa falda verde lápiz de lurex, perteneciente a la firma Rochas.

No podían faltar en su total look unos zapatos de lujo de Casadei. Junto a estas dos prendas de alta gama, decidió combinar todo con su camisa blanca de Zara de cuello camisero amplio, mangas con pliegues y volumen.

El momento en que Zendaya lució su camisa blanca de Zara y la combinó con una llamativa falda verde - Fuente: Hola

De seguro, pasó a ser un estilismo donde provocó el mejor truco de magia para favorecer a la tienda: hizo que esta camisa desaparezca en un abrir y cerrar de ojos de todas las tiendas de Amancio Ortega.

Además de esta camisa blanca de Zara, la también modelo no para de lucir diferentes prendas de la creadora María Escoté. Es un nombre que está directamente vinculado con el color y la feminidad. Sin dudas, encaja muchísimo con su imagen.



Es la chica del momento y una gran inspiradora para lucir esas prendas que todas tienen en su armario. El responsable de sus looks es Law Roach, uno de los estilistas más influyentes del momento y la persona que la viste desde que tenía 13 años.



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.