Los looks de Silvina Batakis en su gestión como ministra de economía

El 4 de julio asumió Silvina Batakis como nueva ministra de economía de la Nación en el salón blanco de la Casa Rosada. Lo que provocó mucho revuelo y debate en torno a su figura. En esta nota, buscamos mostrar en detalle los looks que utilizó en su corto periodo de conducción.

La ministra tiene un estilo muy relajado y particular. No suele vestirse de forma sofisticada y elegante. Sus prendas son sencillas y sus looks descontracturados.

Polera con flores

Muchos esperaban que para su asunción vistiera de un traje o un vestido pero ella eligió un look simple, conformado de una polera con flores de colores, una falda negra con tablas, un tapado blanco y un prendedor de escarapela. En cuanto a su peinado, optó por el pelo suelto y llevaba sus clásicos lentes rojos que también funcionaron como un complemento.

Silvina siempre luce poleras de todos los colores. Foto: Telam.

Look informal

En el encuentro con Jorge Argüello, embajador de Argentina en Estados Unidos, optó por un look más informal. Vistió una camisola amarilla con estampado de círculos de colores y por debajo llevaba una camiseta blanca. Como peinado, una cola simple en el cabello y la combinó con lentes cuadrados azules. ¡Look muy boho chic!

Muchos colores en un solo look.

Look señorial

Para una conferencia de prensa, Silvina Batakis se animó a llevar un blazer de terciopelo rojo con una camisa rosa, un prendedor y los lentes haciendo juego con el outfit. Escogió un look monocromo perfecto para la ocasión.

Total look rojo. Foto: Télam.

Conjunto de lino

Cuando se reunió con Kristalina Georgieva, directora general del Banco Mundial, en Washington optó por un blazer rosa de lino y un vestido estampado con rayas del mismo color y tela. Lo acompañó con una cartera de mano y cabello suelto. Y como siempre, estuvo presente su prendedor de Argentina.

Silvina con Kristalina, dos looks totalmente diferentes.

Look azul

Ya para la asunción de Sergio Massa, Batakis eligió un total look blue, conformado por una polera celeste y un blazer azul oscuro. Obviamente, incluyó a su outfit el prendedor de escarapela. Sus lentes cuadrados le hacían juego al igual que su pelo suelto con ondas. ¡Muy clásico!

El azul es un color que refleja seriedad y lealtad.

Estos fueron algunos de los looks que escogió Silvina Batakis para diferentes situaciones protocolares. Para muchas personas sus outfits no estuvieron acordes a las diferentes ocasiones, por lo que fue muy criticada; pero para muchas otras sirvieron de inspiración. ¿Tú que piensas?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!