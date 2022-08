Estas bermudas son la tendencia 2023

Las bermudas siempre estuvieron más arraigadas a los looks masculinos pero esta temporada primavera-verano cambió y son muy usadas por ellas. En Europa y en Estados Unidos son el must have y llaman a esta tendencia 2023 “dad shorts”, porque siempre fueron usadas por nuestros padres o abuelos.

Se tratan de pantalones que llegan a la rodilla y son más ajustados en la cintura y sueltos en la parte inferior. Algunas veces, se llevan con cinturones pero siempre se eligen las bermudas sin información, clásicas y de colores. Además, podemos encontrar de lino para más frescura, de jean, algodón y de la tela que prefieras.

A continuación, los mejores looks con bermudas, la tendencia 2023 absoluta.

Look canchero

En el street style, los dad shorts son la tendencia absoluta que utilizan las influencers y las musas de la moda. Se llevan en looks muy fashionistas y estilosos. La combinación perfecta es con un blazer suelto, una remera básica o un top y unas sandalias. No olvides de sumar un bolso de mano y unas gafas para darle un toque canchero. ¡Nos encanta este outfit!

Es perfecto. Foto: Pinterest.

Look relajado

Para lograr un look más ondero, es ideal llevar bermudas XL en tela liviana. En verano, puedes matchearlas con un body y un cinturón. Unos mocasines o unas sandalias de moda son la clave absoluta. Esta prenda es muy versátil y cómoda por lo que le resulta ideal a cualquier mujer. ¡Animáte a la tendencia 2023!

Pueden ser de diferentes telas las bermudas. Foto: Pinterest.

Looks casuales

En los días calurosos, lucir un look simple es lo ideal. Una remera con estampado, una tote bag y una bermuda son perfectas para la frescura y la comodidad del día a día. ¡Sumarle accesorios siempre es un extra!

En días más primaverales, donde los días tienen todavía un poco de frescura, está bueno agregarle un sweater tejido o una campera de jean porque matchean muy bien. Al igual que sumarle unas sneakers blancas. ¡Esta prenda se puede acompañar con lo que más nos guste y nos sienta mejor!

Las referentes llevan esta moda. Foto: Pinterest.

Estos fueron algunos de los mejores looks que se llevan con bermudas. La tendencia 2023 busca que todas luzcan con onda y estilo ¡Nos encanta esta pieza!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!