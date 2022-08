Mau y Ricky llevan los looks más extravagantes

Mau y Ricky son los jurados con más onda de La Voz Argentina. Los jóvenes cantantes son de los más queridos en el mundo de la música y en la televisión argentina. Además, los hijos de Ricardo Montaner resaltan entre los demás por su estilo y por su forma de llevar los mejores looks. ¡Amamos que los hombres se animen a incursionar en la moda!

En esta nota, los detalles de los outfits más sofisticados y onderos de los cantantes Montaner.

Ellos siempre fueron de los que se animaron a más en sus looks y siempre están atentos a las tendencias. Para un día de baja temperatura, Ricky eligió una campera puffer roja que tiene toda la onda, la matcheo con un collar plateado, una remera básica blanca al cuerpo y unas gafas de sol. Su hermano Mau optó por un sweater vintage verde oliva y lo combinó con lentes transparentes. ¡Nos encanta su estilo!

Estas prendas son la tendencia 2022. Foto: Instagram.

Para los Latin Grammy, Mau optó por un saco verde al más estilo pirata. Lo llevó con un pantalón negro y una camisa de seda del mismo color. En cambio, Ricky lució un clásico traje negro con una camisa que va entre el gris y el celeste. Ambos, le añadieron collares a sus looks que son muy característicos de los hermanos. ¡Sus looks están a otro nivel!

En los Latin Grammy se lucieron con sus looks. Foto: Instagram.

En los premios Billboard, Ricky se animó a un saco rojo con líneas finas negras, un chaleco escote en v y un pantalón de cuero. Lo matcheo con accesorios a la moda. Un estilo totalmente diferente fue el que usó su hermano con un conjunto de cuero con textura de cocodrilo y una camisa de seda. ¡Siempre le aportan un toque canchero!

Nos encanta su estilo. Foto: Instagram.

De sus looks más descontracturados, Mau optó por un sweater a rayas, pantalón verde, remera blanca y las clásicas Converse. Por otro lado, Ricky llevó un total look de jean con una remera vintage. ¡Llevan todos sus looks con accesorios, son un infaltable!

Amamos sus looks diarios. Foto: Instagram.

Estas prendas fueron las seleccionadas por Mau y Ricky para lucir sus looks más onderos y estilosos. ¿Te animarías a llevar sus outfits tan particulares? ¿Son un nuevo icono de la moda?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!