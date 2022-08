La ropa de toalla es la tendencia 2023

Comenzamos a decirle adiós a la ropa de invierno y le damos la bienvenida a la temporada primavera-verano. Con este recambio se hacen presentes las nuevas tendencias 2023 y con ella viene la ropa de toalla, estilo que fue furor en los 80’. Se caracteriza por ser súper fresca, cómoda y versátil.

Este tipo de tela se ve más que todo en conjuntos de verano. Además, son perfectos para llevarlos en colores y son para cualquier edad, desde niñas hasta las más adultas. ¡Nos encantan!

A continuación, las mejores prendas de ropa de toalla que son la tendencia 2023.

Conjunto de toalla

Estos conjuntos reinaron en el verano de los 80’ y hoy se vuelven a hacer presentes. Se trata de dos piezas que lucen increíbles y nos hacen viajar a viejas épocas. Estas se caracterizan por ser, por lo general, sueltas, cortas y coloridas.

El azul es el color de la temporada. Foto: Pinterest.

Lucen perfectos en un look playero con sandalias y gafas. No olvides sumar accesorios y una bandolera o bolso de mano. ¡Amamos este conjunto de toalla!

Campera de toalla

Este estilo de camperas son ideales para looks diarios porque son súper livianas y fáciles de doblar para guardar en bolsos. Desde grandes firmas, como Zara, hasta las más chicas han optado por sumar esta prenda a sus tiendas, obviamente, cada una le dio su sello característico.

Este conjunto con campera es ideal para días frescos. Foto: Pinterest.

Bolsos

Si de verano hablamos, hablamos de bolsos playeros de toalla. Los tote bag son los que llevan este tipo de tela porque son perfectos para guardar todo tipo de elementos para pasar un día sin que falte nada. ¡Es el elegido por muchas fashionistas para lucir increíbles en los días de alta temperatura!

Chanel se unió a la tendencia. Foto: Pinterest.

Pilusos

Desde hace rato el piluso se hace presente como el must have de nuestro placard. Esta temporada, este gorro sigue como tendencia 2023 pero se llevan voluminosos, de toalla o de mil telas más. ¡Este accesorio es perfecto para lograr un look juvenil!

¡Nos encanta!. Foto: Pinterest.

La ropa de toalla es la tendencia 2023 por excelencia que trae nostalgia ochentosa. No olvides que en todos los outfits es súper importante sumarle accesorios para darle un toque canchero a los looks. ¿Te animarías a llevar estas prendas?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!