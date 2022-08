Cómo es la blusa estilo campestre y juvenil que usó Sarah Jessica Parker

Ni un sofisticado vestido de fiesta ni un outfit canchero para una escena de Sex and The City. Esta vez, el look de Sarah Jessica Parker sorprendió por su estilismo sencillo, de inspiración campestre y juvenil. Es el estilo de la blusa cottagecore -movimiento basado en la vida rural y la naturaleza- que la actriz eligió para asistir a una cata de vinos de su propia marca, en colaboración con la firma Invivo Wines.

La blusa cottagecore romántica y juvenil de Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker lució su natural belleza y encanto con una prenda icónica de la tendencia cottagecore que celebra el romanticismo y la vuelta al encanto juvenil. Es una blusa con estampado a cuadros en tonalidades gris y beige, más detalles de encaje, con escote cuadrado y mangas ligeramente abullonadas.

El maximalismo de Sara Jessica Parker: blusa campestre a cuadros más falda estampada, en colores.

La actriz que prepara la segunda temporada de And Just Like That… demostró una vez más su versatilidad para estar a la moda y que el streetstyle chic y moderno no es su única pasarela. Al contrario, el modo campestre le sienta perfectamente a Sarah Jessica Parker, que combinó su blusa estilo country con una falda, para rematar su outfit encantador y cómodo. El detalle del estilo maximalista de SJP: a la blusa la llevó por dentro de la falda, estampada en franjas horizontales, en tonalidades azules y amarillas.

Los ítems de moda y belleza al natural del cottagecore según Sarah Jessica Parker.

Este tipo de blusa trendy del verano 2022 que recuerdan los más rústicos modelos de camisas que usaban las mujeres del Lejano Oeste, a finales del siglo XIX, también puede combinarse con jeans.

La estética cottagcore es tendencia desde la temporada pasada. Empezó conquistando la decoración y ahora tamibién llegó a la moda y la belleza, imponiendo prendas, estampados, texturas, peinados y make up al natural, evocando un estilo de vida simple y cálido. Sarah Jessica Parker completó el estilismo con un peinado con trenzas, muy relajado, y como complementos eligió un collar plateado.