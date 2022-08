Hace 20 años, Gigi Hadid llevaba outfits bastante extravagantes. Sin embargo, últimamente ha cambiado mucho su estilo. La supermodelo ahora se inclina más hacia el stoner chic –una versión del hippie con aires noventeros– que a lo que son las tendencias.

Quizás por la comodidad, pero a sus 27 años prefiere vestir a su gusto cada vez que no está trabajando. En esta oportunidad, se la vio paseando por Manhattan con un look super canchero con jeans anchos y zapatillas clásicas.

Gigi Hadid: Lleva jeans anchos y zapatillas clásicas

Esto sí que es llevar los chalecos a punto. Gigi Hadid lució un modelo al crochet recortado de lo más llamativo, con multitud de colores, estampados y detalle de cuello 'bobo' con escote en pico.

Lo combinó con unos jeans anchos rasgados de Danielle Guizio y un sombrero de pescador, este clásico y estrafalario atuendo pasó a ser el sueño de cualquier adolescente skater. Si se le suman joviales accesorios de String Ting repletos de colores y unos clásicos lentes de sol ovalados como lo hizo ella, mejor.

Aunque le faltó un top de Stüssy para completar la imagen de chica skater de Los Ángeles, el punto fashion se lo dio combinándolo con zapatillas clásicas Converse. Se podría decir que es un look básico, pero sobresaliente.

Los jeans anchos de Gigi Hadid perfectos para combinar con zapatillas clásicas - Fuente: Vogue

Eleva el look grunge de Gigi Hadid

En los looks de Gigi Hadid siempre hay un elemento que los eleva del grunge al glamour. Por ello, esta vez se la vio con su neceser de Loro Piana pegado a la mano. Aunque no tenía la capacidad suficiente para albergar ni su iPhone, demostró que no hay manera de que anide un outfit sin llevar un discreto y lujoso compañero de mano.

En detalle, los accesorios que elevó el look de Gigi Hadid - Fuente: Vogue

Son las prendas que definen su estilo

Gigi se desmarcó de la tendencia y parece que la divirtió hacerlo sin mirar a los lados. En definitiva, la comodidad y la esencia relajada eran su objetivo principal y lo logró marcando este increíble look con la prenda infaltable: los jeans anchos.

Así, apostó por las micro tendencias más atrevidas Eso sí, la clave para quienes buscan imitarla y rematar el toque final, son los múltiples accesorios que le dan el toque diferencial y, lo más cachero, las zapatillas. ¿Le cambiarías algo?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.