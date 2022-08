Sarah Jessica Parker, del estilo de New York al look Bridgerton

No hay dudas de que Sarah Jessica Parker es una mujer fanática de la moda, que a los 57 años sabe adaptar perfectamente las tendencias del momento a su estilo propio. Esto hace que resulte súper camaléonica y ecléctica a la hora de vestir. A diferencia de otras estrellas de Hollywood que tienen un estilo tan definido que podríamos describirlas con sólo tres prendas, Sarah Jessica Parker es siempre un festival para los fanáticos del estilismo y la moda. Por eso logra pasar con tanta facilidad de vestirse al estilo de New York a un look inspirado en la serie Bridgerton.

Ecléctica y fashion Sarah Jessica Parker es un ícono de la moda.

La actriz lució un vestido que perfectamente podría formar parte del vestuario de la exitosa serie que retrata a las chicas de la alta sociedad en el siglo XIX londinense, concretamente en el periodo llamado de Regencia, entre los años 1811 y 1820. Sarah Jessica Parker eligió un vestido con corte debajo del busto, pliegues y un lazo con moño que le marca la cintura. De escote cuadrado y tiras anchas, tiene un largo midi perfecto y detalles de flores bordadas en tonos pastel. Es una propuesta perfecta si quieres un estilo romántico, y llevar la moda Bridgerton hoy.

Sarah Jessica Parker eligió un vestido con corte debajo del busto, pliegues y un lazo con moño que le marca la cintura.

Con su icónico personaje de Carrie Bradshaw de Sex and The City la actriz logró convertirse en un ícono de la moda. Colores estridentes, volumen, faldas largas, sombreros y accesorios hicieron que cada episodio de la serie se convirtiera en un fashion show. Algo similar ocurrió con la también exitosa Bridgerton. En ambas series la moda juega un papel importantísimo donde cada vestido, accesorio y peinado están especialmente elegidos para construir la identidad de los personajes.

Las mangas farol y los tonos pastel, fueron la clave del personaje de Miss Edwina Sharma, de la segunda temporada.

Y al igual que ocurrió con Sex and the City, el éxito de la serie Bridgerton se trasladó a la moda en las tiendas y en las calles. Así fue cómo empezamos a ver vestidos con mangas farol, estampados florales, tonos pastel, escotes tipo balconette y los tan afamados corsets. Por eso no es extraño que Sarah, una fashionista por excelencia, haya decidido abandonar su ya tradicional estilo de chica de New York para apostar por este look más romántico y femenino.

La serie Bridgerton impuso un estilo de moda que pasó a las pasarelas y a la calle. Las actrices de la serie en una producción para una revista.

Por supuesto que puedes adaptar y modernizar este estilo llevando este vestido vaporoso y con flores con sneakers blancas y una chaqueta de jean, para jugar a mezclar épocas y tendencias en un look original y divertido.