Cómo verte más alta sin usar tacos

Luego de la pandemia y con la incorporación de estilos de vestir más relajados, el uso de los zapatos con tacón fue poco a poco quedando relegado a ciertos espacios y momentos de nuestra vida, pero eso no quita que de todas formas deseemos tener un look que favorezca nuestra silueta y nos dé un aspecto estilizado.

Durante mucho tiempo se pensó que el truco para verte más alta era sumar centímetros al taco de tus zapatos, pero existen varias otras maneras para verte más estilizada y que, además, dan a tu look un aire más moderno y urbano.

7 tips para verte más alta

Elegí looks monocromáticos

Usar todas las prendas en un mismo color, o gama de colores, genera el efecto visual de estilizar nuestra silueta, dando la apariencia de mayor altura.

El look monocromo siempre es un sí. Foto: Pinterest

Puedes usar diferentes todos del mismo color para verte más estilizada. Foto: Pinterest

Aplica esta técnica para looks formales e informales. Foto: Pinterest

Inspiración. Foto: Pinterest

Si no te animás a un look totalmente monocromático, una buena opción es que los zapatos y el pantalón sean del mismo color, para crear la ilusión de piernas más largas.

Formar colores uniformes en la parte inferior alarga tus piernas. Foto: Pinterest

¡Anímate a jugar con tus looks! Foto: Pinterest

Usa escote en “V”

Al tener líneas en sentido casi vertical el escote en “V” estiliza el torso y la figura en general, cuanto más profundo y más piel muestra más estiliza, pero hay que tener cuidado con no exagerar para no desbalancear el look.

Lograr el equilibrio con tu escote, es la clave. Foto: Pinterest

Los escotes pueden ser más o menos profundos, según tu gusto. Foto: Pinterest

En las camisas puedes acomodar el escote a tu gusto. Foto: Pinterest

En caso de usar una prenda con cuello redondo, podés simular el mismo efecto del escote en “V” con un blazer, campera o abrigo que tenga solapas finas.

No necesitas llevar el cuello descubierto al usar escote en V. Foto: Pinterest

Prendido o desprendido, ¡el efecto es el mismo! Foto: Pinterest

Faldas y shorts

El largo ideal de este tipo de prendas es por encima de las rodillas. Puede ser una falda mini o un short tipo bermuda cuyo largo sea más cercano a las rodillas, lo aconsejable es combinarlas con zapatos sin taco en punta y que dejen ver el empeine para crear la sensación de piernas más largas y mayor altura (evitá generar cortes visuales con botas de caña alta a la rodilla).

Mostrar el empeine, te ayudará a estilizar tus piernas Foto: Pinterest

Los zapatos en punta generan un efecto visual de piernas más largas. Foto: Pinterest

Si es un vestido largo buscá que tenga aberturas laterales para generar un efecto estilizador.

Los tajos, aliados siempre. Foto: Pinterest

Usá líneas y tablas verticales

Las líneas verticales estilizan y generan la sensación de mayor altura, cuanto más finas las rayas más estilizan, además resultan muy favorecedoras los estampados que combinan líneas verticales de distinto grosor (siempre que estas no sean muy anchas).

cuanto más finas las rayas más estilizan. Foto: Pinterest

Rayas verticales, ¡sí! Foto: Pinterest

También generan el efecto visual de alargar la silueta las tablas verticales, no así los drapeados en forma horizontal.

Las tablas son tus aliadas a la hora de estilizar la figura.

Zapatos nude

Pueden ser zapatillas, chatitas, mules o slingback pero buscá que sean del tono más parecido a tu piel para alargar visualmente las piernas.

La forma del zapato y el color son la clave. Foto: Pinterest

El calzado en tonos nude estiliza aún más cuando deja ver el empeine y su punta es fina.

Foto: Pinterest.

Los zapatos slingback o sin talón estilizan las piernas al evitar generar un línea horizontal en el tobillo.

Accesorios

Elige siempre accesorios y complementos que alarguen tu silueta, puede ser un pañuelo que caiga en forma recta sobre el escote, un collar colgante lineal largo y carteras medianas o pequeñas.

Trata de evitar los maxibolsos y los bufandones que se enroscan en el cuello (aunque son ideales para los días fríos, acortan la silueta).

Pañuelo con caída en forma recta. Foto: Pinterest

Los bufandones alrededor del cuello acortan la figura. Foto: Pinterest.

Los colgantes también ayudarán a estilizarte. Foto: Pinterest.

El tiro del pantalón

Usá pantalones de tiro medio o alto, además de favorecer a la mayoría de las siluetas, hacen que las piernas parezcan más largas.

¡Larga vida al tiro alto! Foto: Pinterest.

El tiro alto funciona tanto en looks formales como informales.

Por último, el tip más importante: Elegí ese look que querés usar, tené en cuenta que nuestra imagen personal es nuestra carta de presentación, usá la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás y mostrar al mundo tu mejor versión.

Recuerda que estas son recomendaciones sólo por si tienes dudas. No hay ninguna regla que anteceda a la principal: ¡Usa siempre lo que te haga sentir cómoda!

Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen

¡Síguela en Instagram!: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com