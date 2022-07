Las prendas teddy son la tendencia 2022

Las prendas teddy son el must have de la temporada. Esta tendencia 2022, que es todo lo que está bien, está hecha en pieles sintéticas. Son súper cómodas, calentitas y perfectas para cualquier persona. ¡Los amamos!

Existen desde chalecos peludos hasta gorritos, por nombrar algunas prendas. Este invierno, las vas a querer incorporar a tu outfit si o si. ¡En esta nota, seleccionamos algunos de los ítems tendencia para enseñarte a combinarlos!

Tapado teddy

Una de las prendas favoritas, para este invierno, es el tapado y más si es teddy. Es súper versátil y combinable para llevarlo con cualquier estilo de prendas. Puedes matchearlo con un jean, zapatillas y una polera. En el street style fue uno de los looks más elegidos. ¡Todas necesitamos tenerlo!

El rosa es el color de la temporada. Foto: Pinterest.

Lo puedes llevar en rosa, marrón, blanco, negro, gris o en el color que más te guste. Es ideal para sumarle un toque canchero y cómodo a los outfits en cualquier edad. ¡Es nuestra prenda favorita, súmala a tu armario!

Buzo peludo

Legging negros, buzo peludo, remera básica, medias a la vista, sneakers y unas gafas, tus aliados para llevar tu ropa deportiva a otro nivel. Un look súper juvenil y con estilo que no puedes dejar de llevar. Si quieres lucir canchera, este es el outfit perfecto.

Look mega canchero. Foto: Pinterest.

No olvides tu piluso

Y si hay algo que no para de reversionarse con los años es el piluso. Es el complemento ideal para sumarle a un look monocromo. Queda perfecto con botas media caña, tapado de paño, bufanda, camisa blanca y con tu pantalón favorito. ¡Recuerda no olvidar los accesorios tendencia 2022!

Total look white. Foto: Pinterest.

Bolsos teddy

Si eres de las que se animan un poco más, este es el bolso que debes usar. Como vimos, lo peludito no quedó solo para los peluches, ahora puedes llevar tu cartera o sobre teddy. Es súper elegante y canchero ¡Es ideal para cualquier ocasión y outfit!

¡Amamos este outfit, es súper elegante! Foto: Pinterest.

Mocasines invernales

Este clásico se suma a la tendencia. En el calzado, encontramos piel peludita por dentro de los zapatos. Son perfectos para sumarlos a un look de oficina. Son súper elegantes y cómodos. ¡Los mocasines teddy son un rotundo SÍ!

Mocasines de cuero con teddy. Foto: Pinterest.

Anímate a llevar prendas teddy, son el must have de la temporada. ¡Amamos esta tendencia 2022!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!