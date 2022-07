Estas son las botas tendencia 2022 que debes llevar esta temporada

Las botas son el calzado elegido por muchas para las bajas temperaturas pero ya vimos el verano pasado que son ideales para cualquier estación del año. Puedes usarlas con faldas, vestidos, tapados, camisas y con las prendas que se te ocurran. Todos los años, vemos que se reversionan los clásicos de siempre, en diferentes texturas, colores y alturas. Hoy la clave es llevarlas en caña alta o media porque es la tendencia 2022.

Las fashionistas son las que marcan la tendencia en el street style y este año los modelos elegidos por ellas son estos:

Botas con textura de cocodrilo

En las botas, la textura de cocodrilo no es nada nuevo y en el street style marcan tendencia. Para el invierno, son recomendables las negras o verdes oscuras y charoladas.

Para el próximo verano, jugársela un poco más es el must, llévalas en colores pastel. Este año, debes llevarlas de caña alta sí o sí. ¡Son todo para darle un toque canchero a tu look!

Estas son las botas de Chanel que todas quieren tener. Foto: Pinterest.

Punta cuadrada

Las botas punta cuadrada son un clásico en los looks diarios. Son perfectas, combinables y versátiles. Este tipo de calzado es el más elegidos para looks de oficina y para salir con amigos. Generalmente, se usan en negro, beige, blanco y bordo. La tendencia es llevarlo en caña media o baja.

Estas botas. ¡las debes tener en tu armario porque son un básico!

Son ideales para todos los días. Foto: Pinterest.

Botas elastizadas

El estilo extra largo, con taco fino y pegado a la pierna es la moda, hacen efecto de legging. Se usan con vestidos y faldas. Los colores ideales para este tipo de calzado son los más llamativos, verdes, naranjas, rojos, y cualquier otro color shocking.

Perfectas para un look de fiesta. Foto: Pinterest.

Abullonadas

Las botas con efecto de caída son la tendencia absoluta. Tienen pliegues y se usan puntiagudas y anchas. Son llevadas en diferentes texturas, como cuero, peluche, tejidas, entre otras, y del color que te guste. ¡Perfectas para las estilosas!

Botas abullonadas y con taco fino. Foto: Pinterest.

Botas texanas

Este tipo de botas son las clásicas del viejo oeste. Son perfectas para las que no se animan a los tacos altos y para los looks más relajados pero cancheros. Lúcelas en negras y en marrón porque son el must have. ¡Ideales si tienes un estilo boho chic!

Look ideal para días soleados con botas texanas. Foto: Pinterest.

Esta fue la selección de las botas tendencia 2022. Anota: caña alta, punta cuadrada, bota abullonada y elastizadas, son la moda absoluta. ¿Te animas a usarlas?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!