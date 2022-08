Stefi Roitman apunta como tendencia esta clásica chaqueta

Hay una chaqueta que ha traspasado el tiempo, además del blazer. No hablamos de la chaqueta de cuero, sino de un abrigo que queda bien con la mayoría de nuestro armario y le da un plus juvenil a nuestros looks. ¡Stefi Roitman nos muestra cuál es!