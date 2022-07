Las prendas de Zara que son puro estilo

No hace falta decir que la tendencia cut out se ha convertido en una de las más buscadas en 2022. Desde vestidos ajustados hasta bodys, jeans y camisetas, esta moda se ha apoderado de las pasarelas de las grandes marcas, aunque Zara ha sabido apoderarse de este estilo.

Las posibilidades de estilo son infinitas, y Zara nos ha dejado una gran inspiración para crear todo tipo de combinaciones y look. A continuación, te mostramos algunas de las piezas que no pueden faltar en tu guardarropas.



5 prendas cut out de Zara que todos deben tener

1. Vestido cut out azul cielo



Un vestido simple, clásico y elegante para llevar todos los días. | Fuente: www.zara.com/us

Este vestido midi con escote corazón y lazada en el cuello tiene un corte clásico pero se destaca por los detalles de doble abertura en el pecho y abdomen. El tajo que tiene en la parte trasera te permite caminar con comodidad, lo que lo convierte en la pieza perfecta para esas ocasiones que quieres lucir con mucho estilo pero sin sacrificar la comodidad.



Si estás planeando ir a desayunar o comer con amigas lo puedes combinar con unos huaraches o sandalias para hacerlo un poco más arreglado, pero si vas a salir a pasear y tienes pensado caminar mucho anímate a usarlo con tenis blancos, una chamarra de jean y muchos accesorios.



2. Body cut out rosa chicle



Este body lleva todos tus looks al siguiente nivel. | Fuente: www.zara.com/us

Este body cuenta con un escote halter cruzado en la parte de adelante y detalle cut out en la zona del abdomen, mientras que la espalda queda completamente al descubierto. Combínalo con pantalones sastreros, saco y sandalias de tacón, aunque también lo puedes usar con una falda de seda hasta las rodillas o unos jeans si buscas un look más relajado.



3. Vestido cut out con flores

El vestido ideal para no perder el estilo durante los días de calor. | Fuente: www.zara.com/us 32.4 KB View full-size Download

Este vestido corto con escote en pico, manga globo corta y detalles cut out en la altura de la cintura en los dos costados se convertirá en una de tus prendas favoritas. Tiene todo lo que buscas cuando quieres estar cómoda, arreglada y fresca. Queda muy bonito con sandalias de plataforma si quieres verte más femenina y arreglada.



4. Top azul cut out



Una prenda osada y que sale de lo clásico. | Fuente: www.zara.com/us

Este top cropped de tirantes finos y detalle de cut out front con frunces y lazos tiene un diseño muy osado, al que no todas se animan pero que deberían, ya que queda súper moderno. Lo ideal, para lograr el equilibrio, es usarlo con unos pantalones que sean sueltos, no tan pegados al cuerpo.

5. Jean blanco con cortes laterales

Estos pantalones enamoran a cualquiera. | Fuente: www.zara.com/us

Este jean recto blanco con cinco bolsillos en tejido rígido es un must. Tiene detalles cut out en los dos laterales de la pierna, dejando al descubierto la piel. Si quieres verte chic y robarte todas las miradas es lo único que necesitas. Combínalos con playeras de algodón, camisas o camisetas, incluso con un sweater amplio.