Dua Lipa y la minifalda tableada que marca tendencia

Dua Lipa impone la moda con su minifalda tableada y marca tendencia. No caben dudas de que la joven cantante de 26 años no para de ser la sensación más grande del momento y eso se ve totalmente reflejado en sus fans, que la siguen a todas partes.



Por supuesto que toda esa fama se debe a su talento como cantante. Sin embargo, esa no es la única razón por la que la británica es tan admirada y querida dentro de la industria musical. Al parecer, también se destaca y mucho en el mundo de la belleza y la moda. A tal punto que ya es considerada como uno de los íconos más importantes a nivel mundial.

Dua Lipa: Marca tendencia en cada movimiento

Como juega un papel tan importante en estos momentos, su influencia en las redes sociales es fundamental. Y es que, en sus perfiles oficiales, Dua Lipa comparte parte de su vida privada y si hay algo con lo que siempre enloquece, es su estilo único y tan personalizado a la hora de vestir.

De esa manera se ha transformado en toda una referente de la moda. En sus looks, siempre se esconden las grandes tendencias de la temporada. Tan solos en días o semanas, el mundo entero adopta sus ideas. Por eso, es que no sorprende que ahora se vea como nunca, la minifalda tableada. ¡Es su preferida!

Dua Lipa con su look completo: minifalda tableada y camisa blanca - Fuente: Instagram @dualipa

La combinación perfecta: minifalda tableada con camisa blanca

A pocas horas de compartir su look en su cuenta de Instagram, la minifalda tableada pasó a ser una icónica prenda.



Por su parte, Dua Lipa la prefirió bastante colorida y encima también impuso moda dando cátedra de estilo de cómo se debe combinar. Es la prenda preferida de la temporada porque ha ganado mucha popularidad, sobre todo, quienes se animan a llevarla con una camisa de color blanco. Mírale el detalle:

En detalle, la camisa y bordados. Combinación perfecta de Dua Lipa con minifalda tableada. Fuente: Instagram @dualipa

Toda una sensación: En detalle, los colores y accesorios

Aunque la intérprete de "Levitating" le dio un toque personal con un estampado ideal y se podrían sugerir más combinaciones, esta sola publicación acumuló más de 700 mil me gustas y cientos de comentarios. La joven esta vez presumió de un outfit que nadie creía la sensación tan fuerte que causaría.

En detalle una tendencia de Dua Lipa: Minifalda tableada, cinto bordado con flores, camisa blanca y bolso estampado. Fuente: Instagram @dualipa

Pero sí, esta minifalda tableada con estampado de rayas conquistó a las redes y por su parte Dua Lipa dejó muy claro cuál es la mejor forma de combinarla. Al parecer, los tenis no son una opción.



De alguna manera, en más de una ocasión, ha demostrado su amor por las botas texanas, un básico de su guardarropa e ideales para usar con este look. ¿Tú qué crees?



¿Te animas a recrear tu propio outfit inspirándote en ella?



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.