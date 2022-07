La tendencia 2022 que impone Emilia Mernes

Existen mujeres que siguen con el paradigma de la moda y otras que crean moda como Emilia Mernes. La cantante sabe defenderse con sus estilismos, en donde se repite una tendencia 2022 que todas buscamos usar de día o de noche: los guantes.

Aunque los guantes sean una tendencia 2022 vintage, es decir, traída de otra década como los 2000 sirve para los outfits más top en donde puedas combinarlos con otras piezas de moda de este año. ¿Listas para inspirarse en Emilia Mernes?

Emilia Mernes prueba que los estampados vintage tienen el poder. Foto: Instagram.

El animé es una de las características que regresan de los 90' para hacernos recordar el valor que les teníamos. Emilia Mernes apuesta a estos prints coloridos con un crop top sin mangas que hacían juego con sus guantes extra largos y sin puntas en los dedos.

Para hacerlo de vibra urbana como la mayoría de sus atuendos, la cantante eligió unos jeans de tiro bajo y holgados con parches y dibujos. Añadió un cinto negro, un bolso negro y unas coletas altas para mostrar su estilo de niña ingenua.

Elige los guantes que más te gusten y úsalos en todos tus outfits. Foto: Instagram.

Una manera de usar guantes en invierno sin pasar frío es optando por algunos que sean de algún tipo de lana más suave como la lanilla o de un material más abrigado. Emilia Mernes los elige largos y en color rosado claro.

Al igual que sus guantes, su crop top y sandalias de tacón eran del mismo color. El toque distinto lo dio su minifalda estilo cargo en color verde botella que contrastó con la feminidad de todo el look.

Emilia Mernes opta por guantes semitransparentes para una ocasión nocturna. Foto: Instagram.

En último - pero no menos importante - tenemos un atuendo de Emilia Mernes que es ideal para la noche. La artista se decantó por una minifalda negra junto con una camiseta blanca con estampa de corazón, corset cuajado de brillantes plata y guantes negros translúcidos.

Un look sensual pero que no le quita lo juvenil a la cantante gracias a todas las prendas informales que juntas lucen muy bien y se ven más elegantes en conjunto que cada una en distintos looks.

Emilia Mernes presenta a los guantes como una nueva tendencia 2022 para que todas usemos con mucho estilo y glamour.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!