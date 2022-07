Recrea el look de Jennifer Lopez en Let's Get Loud

“Let's Get Loud” fue el quinto y último sencillo del álbum debut "On the 6" de Jennifer Lopez que se lanzó en el año 1999. Sin dudas, debe ser la única celebridad que, después de más de 20 años, sigue idéntica y hasta incluso, se puede asegurar que está mejor. Recreamos su increíble look.

Muy sexy con estilo flamenco: Jennifer Lopez en Let's Get Loud

Let's Get Loud no solo es una emblemática canción, sino que fue una de las mejores interpretadas durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020. Ahí se la vio a Jennifer Lopez esplendida, como siempre. No obstante, hacemos un recorrido en el tiempo para ver cómo se veía la Diva del Bronx en ese momento.

Jennifer Lopez y su look en Let's Get Loud - Fuente: Pinterest

Let's Get Loud fue publicado el 8 de agosto de 2000 solo en Europa y Australia. Esta canción no logró entrar en el Billboard Hot 100, aunque tuvo críticas muy favorables. Además, obtuvo su segunda nominación a los premios Grammy por "Mejor Espectáculo de Danza" en 2001.

Originalmente, la canción fue compuesta para la cantante cubana Gloria Estefan, pero pensó que era demasiado similar a un anterior trabajo, y por eso decidió que le sentaría mucho mejor a Jennifer López ?



Así fue, se la veía a la Diva del Bronx que brillaba en el primer video de larga duración en vivo. Para promoverlo, se usaron imágenes de la cantante con un look que vale la pena recrear.

Sensual: Los detalles del look de Jennifer en Let's Get Loud

La película fue estrenada en 11 de febrero de 2003 bajo el director Hamish Hamilton. Por su parte, Jennifer Lopez se mostraba sensual y muy sexy debajo un mini vestido rojo estilo rumbera. Muy apropiado para el estilo de la canción.

Jennifer casi siempre se jacta de ser diseñadora de modas y por eso es que luce impecable en cualquier evento. Quizás este aspecto sensual encajaba más con el género musical de la canción que con su estilo. Sin embargo, no se puede negar que le quedaba dibujado.

Recrea cada detalle del look de Jennifer Lopez cuando presentó la emblemática canción Let's Get Loud - Fuente: Harpers Bazar

Una vez más: Jennifer cantó Let's Get Loud en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden

Una vez más, su talento y hermosura hicieron que Jennifer Lopez recibiera muchos elogios por su actuación en la ceremonia de toma de posesión del presidente Joe Biden.



Para rematar, hacia el final de su interpretación, cantó 'Let's Get Loud', una oda a su exitoso sencillo del mismo nombre de su álbum debut de 1999, On the 6 y dejó a todos boquiabiertos.

Jennifer cantó Let's Get Loud en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden con otro look - Fuente: El Periódico.

En esta oportunidad, se la vio con un look mucho más discreto: con un tapado, una camisa con bolados y un pantalón holgado a la cintura. Todo, un total White. Sin dudas, muy elegante y propio para el momento.

¿Cuál de sus dos estilos te animas a imitarla?



