Brushing, rodetes y gomitas, en los peinados que son tendencia 2022

Charlamos con Lucas Salvo, peluquero y dueño de peluquerías “Mucho”, para saber las últimas tendencias en peinados y accesorios para el cabello. Es que la moda en el pelo ya no se trata de temporadas, sino que cambia de acuerdo a muchos factores y uno de ellos son las redes sociales, en especial TikTok.

Hoy en día, a la hora de armar un look para un evento, jóvenes y adolescentes observan mucho las redes sociales, donde la década de los 90’s y los primeros años del 2000 están pisando fuertísimo. En esta nota, te dejamos lo último para lucir tu cabello. ¡Son el must have de la temporada!

Tendencias en peinados

Lucas Salvo confirmó que las ondas no están más de moda, quedaron totalmente suprimidas por el pelo lacio que ahora es furor. Esta tendencia, se trata de que el cabello quede “tipo tabla” pero cerrando en punta hacia adentro. Esto es lo que da un flow muy a inicios de años 2000.

La raya al medio sigue presente a full pero también se incorpora la línea al costado. Si hay que hablar de tendencia, es momento de darle una bienvenida nuevamente a la raya en zig-zag.

Los 90’s también retoman protagonismo con las cabelleras con muchísimo volumen, gracias al viejo y conocido brushing que solía lucir Claudia Schiffer. ¡Es todo lo que queremos para lucir nuestro pelo!

¡La cabellera con mucho volumen es todo!. Foto: Pinterest.

El rodete hacia atrás es otro de los estilos que vamos a ver mucho. Puede ser llevado a cualquier altura, con el cabello súper tirante, ya sea bien terminando en un rodete cerrado minimalista o como entreabierto por partes, pero hiper fijo con gel.

Este peinado es ideal para eventos. Foto: Pinterest.

Además, Lucas nos aseguró que vuelve con fuerza la técnica de generar diseños con las líneas que hacen las diferentes particiones del peinado, ya sea para armar rodetitos, colitas o trenzas. ¡Los estilos muy chic se apoderan del cabello!

Este peinado es muy 2000. Foto: Pinterest.

Accesorios

En cuanto a accesorios, siguen usándose las hebillas y vuelven los broches grandes tipo “piraña”, que pisaron tan fuerte a finales de los 90’s y a principios de la década del 2000.

Los broches son ideales para un look diario. Foto: Pinterest.

Las hebillas de flores de colores, tipo piojito que enmarcaban la cara en esa época, vuelven con todo. Como también, las gomitas de colores tipo elastiquin, las cuales permiten hacer trenzas o peinados más trabajados en la zona del cuero cabelludo, por ejemplo, hacerte dos colitas en la zona del flequillo, cruzarlas, atarlas en las puntas e ir logrando una cruz.

El wet look o efecto mojado sigue firme. El glitter, en cambio, se hace a un lado para darle lugar directamente a la piedra de strass. ¡Los brillos siempre están presentes!

El tema accesorios puede ser minimalista pero siempre hay que llevarlo muy relacionado con la moda. Ya sea, al momento de combinar colores de trabas y hebillas o incorporar un pañuelo a un peinado, por ejemplo.

