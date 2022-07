Los looks de Britney Spears en los 2000 que vuelven este 2022

I’m Not a Girl, Not Yet a Woman es una de las canciones más famosas de Britney Spears, y su videoclip, uno de los más aclamados por los fanáticos. En esta ocasión, compartimos las principales claves para imitar el look de la cantante en este y te contamos todo lo que hay que saber para recrear el estilo del año 2000 que vuelve a ser tendencia. No te pierdas los detalles.

I’m Not a Girl, Not Yet a Woman: el moderno look vaquero de Britney Spears

Al momento del estreno del videoclip, Britney Spears tenía 20 años recién cumplidos - Fuente: Youtube Britney Spears

Ante todo, hay que decir que esta canción cuenta con dos versiones de videoclip. Uno, el original, muestra a la cantante nacida el 2 de diciembre de 1981 en un acantilado del lago Powell y en el Cañón del Antílope de Arizona.



El otro, por su parte, mezcla imágenes del primero con escenas de Crossroads, la película estrenada en 2002 en la que Britney Spears actúa y en cuya banda de sonido se destaca I’m Not a Girl, Not Yet a Woman.



Quedándonos con el video original, lo bueno de este es que se puede ver a Britney luciendo cambios de prendas, por lo que existen varias opciones para imitar su look.



A nivel general, el estilo de la intérprete de éxitos como Oops!…I Did it Again y Gimme More se destaca por combinar la elegancia de lo clásico con la rebeldía de lo moderno, siempre teniendo en cuenta que se trata de un video estrenado en diciembre de 2001 (dicho en otras palabras, refleja la moda de hace 20 años).

Britney Spears: las claves para imitar el look de su famoso video

En el video de I’m Not a Girl, Not Yet a Woman, Britney Spears luce un jean estilo texano, color tradicional, con las botamangas amplias y con detalles de marrón claro, el cual ajusta a la cintura con un cinturón de cuero también marrón (en un momento se la observa con un short ajustado y con flecos, lo cual es una alternativa a elegir).



En cuanto a la parte superior, la clave pasa por dejar el ombligo al aire libre. Para esto, la artista de 41 años hace uso de un top color crema, ya sea con manga larga o sin mangas, con flecos o sin flecos.



Como calzado, resulta fundamental la presencia de unas buenas botas vaqueras, las cuales Britney se quita a la hora de mojarse, claro está.



El look lo completan un maquillaje delicado, el cual se destaca por apenas un poco de sombra en los ojos, y un collar fino y algunos anillos en los dedos.



¿Qué opinas? ¿Te gustaría imitar el look de Britney Spears en I’m Not a Girl, Not Yet a Woman?



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.