Millie Bobby Brown y sus fantásticos looks

Millie Bobby Brown se ha transformado en una de las jóvenes famosas que han acaparado todas las miradas, tal como Anya Taylor Joy o Elle Fanning. Y no solo lo decimos por sus actuaciones, sino también por sus outfits en la alfombra roja y en distintos programas de televisión.

Eleven u Once, como la conocieron algunos, empieza a desprenderse de su papel en "Stranger Things" para convertirse en una mujer con todas las letras y en la verdadera Millie Bobby Brown. ¡Vemos sus mejores looks del 2022!

Millie Bobby Brown llamó la atención en la premiación de los BAFTA 2022. Foto: Vogue.

Este primer estilismo lo llevó en los Premios BAFTA 2022. Presentados en Inglaterra, la actriz viajó hasta la alfombra roja y dejó boquiabierta a los paparazzi y a todos sus colegas.

La joven llevó un vestido negro muy sensual, con escote en V profundo, bralette bandeau de encaje, peplum de terciopelo y falda de encaje bordado con cola incluida. Los clásicos guantes no podían faltar al igual que su fina joyería en pequeñas dosis de diamantes.

En este famosísimo programa de TV, la actriz se decantó por un outfit en morado total. Foto: El Heraldo de México.

Para promocionar el estreno de la primera parte de "Stranger Things 4" en "The Tonight Show with Jimmy Fallon", Millie Bobby Brown se decantó por un total look en morado, muy chic, en tendencia y con una pizca vintage.

El outfit estaba formado por unas leggings, un top de escote barco con plumas y unas sandalias negras con plataformas altas. Aquí también vimos su primer cambio de look, pasando de un cabello negro a uno rubio de estilo californiano.

Millie Bobby Brown se ajusta a las tendencias y al clasicismo con este original vestido. Foto: Elle.

La última aparición de Millie Bobby Brown fue en el estreno de la temporada 4 de la serie "Stranger Things". Allí, nuevamente la vimos con su cabellera rubia, muy hollywoodense, con flequillo y algunas ondas desarmadas.

Su vestido apareció en todas las redes sociales porque definitivamente marcó un antes y un después en su carrera. El diseño era en color blanco con escote corazón, cinto y falda columna con un tajo lateral, que dejaba ver sus sandalias con plataforma. Además, la pieza tenía una pizca de transparencia en esa manga que tapaba parte de su torso y hombro.

Millie Bobby Brown nos anticipa pequeñas dosis de su nuevo estilo con estos tres looks que la han llevado hasta lo más alto del podio entre las celebridades. ¿Qué te parecen?