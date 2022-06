Las chaquetas que elige Pampita y son un must-have este invierno

Pampita tiene el armario que todas queremos. Con prendas más cancheras y otras más formales, la influencer nos demuestra que con lo simple ganamos más que con lo lujoso o lo excéntrico. Es este el lema que elige a la hora de vestir sus chaquetas invernales.

No hay manera de no tener un buen abrigo que nos sirva todo el invierno. Si aún no tienes el tuyo o quieres reemplazarlos, puedes inspirarte en las chaquetas de Pampita que además de ser lindas, son abrigadas.

Tapado

Pampita sabe que los tapados se vuelven nuestros compañeros durante el invierno y decide combinarlos así. Foto: Instagram.

Comprar un tapado es una de las cosas más caras dentro de la moda pero nos aseguramos una gran inversión de calidad, ya que no es una pieza que te durará uno o dos años, sino que puedes pasarla de generación en generación.

Esto es lo que piensa Pampita también y por eso eligió un tapado beige muy claro junto con un jumpsuit blanco de escote en V profundo, lazo y pantalones wide leg, y stilettos blancos. Para las que quieran estar más abrigadas, les proponemos usar unos botines blancos y un sweater ajustado debajo del jumpsuit.

Tapado de cuero

¡Infaltable el tapado de cuero! Una tendencia 2022 que, cada vez, gana más adeptos. Foto: Instagram.

Las chaquetas, los chalecos, los blazers o los tapados de cuero se han convertido en un objeto de lujo durante el 2022, ya que muchas famosas los han llevado como Tini Stoessel o Pampita.

Esta última decidió combinar su gran tapado de cuero de símil piel reptil en negro junto con un sweater negro de cuello alto, jeans wide leg negros y botas negras con plataforma XXL. Este es un look perfecto para todos los días, porque este tipo de abrigo realza cualquier prenda con el que lo uses.

Chaqueta de cordero

Pampita opta por la clásica chaqueta de cordero con básicos de armario. Foto: Instagram.

¡Vuelven las chaquetas de cordero! Sí, esas que tanto usamos hasta el 2005 y luego casi que desaparecieron, hoy regresan de la forma que las usa Pampita, con mucho estilo y dejando que sean las únicas protagonistas.

La conductora llevó una en color camel junto con unos jeans oxford, sweater negro y botas negras en punta. Este outft no permitirá que pase ni una pizca de viento en tu piel y conservará tu elegancia con prendas básicas.

Pampita nos regala tres abrigos que todas podemos usar este año con distintos estilismos y realzarlos gracias a las chaquetas.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!